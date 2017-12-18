"Bir sonraki G20 Zirvesi'nde bitcoini tartışmalıyız"

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, düzenlenecek bir sonraki G20 Zirvesi'nde en gözde kripto para birimi olan Bitcoin'in nasıl denetileceği hakkında bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.

Hürriyet'in haberine göre, Avrupalı politikacılar Bitcoin değerindeki büyük artıştan ötürü endişelenmeye başladı. Avrupa Birliği yasama kolu Bitcoin dövizine katı kurallar getirilmesi gerektiğini belirtmişti. Pazar günü La Chaine Info kanalına konuşan Le Maire konuyla ilgili, "Nisan ayında Arjantin'de düzenlenecek olan G20 Zirvesi'nde Bitcoin hakkında konuşulması için önergede bulunacağım. Konuya ilişkin olarak elbette spekülasyon riskleri bulunuyor. Diğer G20 üyeleri ile birlikte Bitcoin'i nasıl denetleyebileceğimizi konuşup tartışmamız gerekiyor" dedi.