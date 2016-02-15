Bir şiş ve bir sakızla caminin yardım kasası soyuldu

Rize’de bir caminin güvenlik kamerasına takılan soyguncu, ağzında çiğnediği sakızı kullanarak yardım kasasını soydu.

Hürriyet'in haberine göre; Rize’nin en merkezi noktası olan Cumhuriyet Meydanı’ndaki Şeyh Camisi ilginç bir yöntem ile soyuldu. Caminin güvenlik kameraları tarafından 25 dakika boyunca kaydedilen soygun görüntüsünde, hırsızların soğukkanlılığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Soyguna dair görüntüler şöyle:

Şeyh Camisi’nde yaşanan ilginç soygunda öğle ve ikindi vakti arası camiye gelen, kimliği henüz tespit edilemeyen kişi, önce mescide girerek camide kendisinden başka birisinin olup olmadığını kontrol etti. Camide kimse bulunmadığından emin olunca önce kabanının kolunun içerisinden bir şiş çıkarttı. Ardından ağzında çiğnediği sakızı çıkartıp şişin ucuna geçirdikten sonra, çakmak ile yakarak, yardım kasasının para deliğinden içeri soktu. Soyguncu 25 dakika boyunca şişin ucundaki sakıza yapıştırmayı başardığı paraları tek tek topladı. 24 dakika boyunca camiye gelen olmadı. Soyguncu son olarak kasada para kalıp kalmadığını anlamak için kasayı sallayarak bir kez daha kontrol etti. Kasada para kalmadığını anlayan soyguncu paralarla birlikte camiden ayrılarak kayıplara karıştı.