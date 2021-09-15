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Kültür-Sanat

Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor

Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek

15 Eylül 2021 15:05

Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışının ölçen bir kişiye 1300 dolar vermeyi teklif ediyor.

Financebuzz internet sitesinde duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.

Şirket, filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.

Görev için belirlenen filmler şunlar:
Saw,
Amityville Horror
A Quiet Place
A Quiet Place Part 2
CandymanInsidious
The Blair Witch Project
Sinister
Get Out
The Purge
Halloween (2018)
Paranormal Activity 
Annabelle. 

Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek.

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