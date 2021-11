Bir şirket, 13 korku filmi izleyecek kişiye 1300 dolar teklif ediyor

Financebuzz isimli şirket, belirledikleri 13 korku filmini izleyerek film sırasında kalp atışının ölçen bir kişiye 1300 dolar vermeyi teklif ediyor.

Financebuzz internet sitesinde duyurulana göre, görev için belirlenen kişiye kalp atışını ölçen bir saat gönderilecek. Kişi, bu saatle 13 korku filmini izlerken kalp atışını ölçecek.

Şirket, filmin korkunçluk seviyesinin yapım bütçesine bağlı olup olmadığını analiz edecek.

Görev için belirlenen filmler şunlar:

Saw,

Amityville Horror,

A Quiet Place,

A Quiet Place Part 2,

Candyman, Insidious,

The Blair Witch Project,

Sinister,

Get Out,

The Purge,

Halloween (2018),

Paranormal Activity

Annabelle.

Belirlenen analistin filmleri 9-18 Ekim arasında izlemesi beklenecek.