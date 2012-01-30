Bir silikon skandalı da Almanya'da



T24 - Almanya’da üretilen “Silimed” adı protezlerde ‘kanserojen’ madde bulundu.



HaberTürk'te yer alan habere göre; dünyada yaklaşık 400 bine yakın kadına takılan meme protezlerinde tıbbi silikon yerine endüstriyel silikon kullanan Fransız PIP şirketinin neden olduğu sağlık skandalının yankıları sürerken, İngiltere’deki “Nuffield Health” adlı sivil toplum kuruluşu da, Almanya’da üretilen “Silimed” adı protezlerin kullanılmamasını istedi. “Nuffield Health, kendisine bağlı hastanelerin doktorlarına yaptığı uyarıda “Slimed” protezlerin kanserojen olabileceğini belirtti.



Bu protezlerin 20 bin İngiliz’e takıldığını kaydeden yetkililer, eldeki stokların da imha edilmesi gerektiğini vurguladı. Nuffield Health yöneticileri, Dieburg’daki “Polytech Health and Aesthetics” adlı Alman firmasının ürettiği protezlerin kaplamasının, yıllar içinde kansere neden olan zehirli bir maddeyi vücuda salgıladığını öne sürüyor.





