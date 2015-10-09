'Bir şeyin yok' diyerek eve gönderilen kadın yolda hayatını kaybetti

Adapazarı'nda halsizlik şikayetiyle gittiği özel hastaneden 'bir şeyin yok' denilerek gönderilen 4 çocuk annesi 58 yaşındaki Gülhanım Çetin, hastaneden çıktıktan 15 dakika sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çetin’in yakınlarının savcılığa şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Zafer Tokuş’un DHA’da yer alan haberine göre, Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde oturan Gülhanım Çetin önceki gece halsizlik şikayetiyle yakınları tarafından Serdivan İlçesi'nde bulunan özel bir hastaneye götürüldü. 4 çocuk annesi kadın, doktor muayenesinden sonra 'Bir şeyin yok, grip başlangıcı var' denilerek ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra evine gönderildi. Hastaneden çıkıp ilaçlarını alan kadın, yakınları tarafından eve götürülürken araç içinde fenalaştı. Aynı araçla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çetin'in yakınları acı haberi aldıktan sonra hastanede sinir krizleri geçirdi.

Kalp krizi

Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Gülhanım Çetin'in yakınlarının şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nın ön incelemesinin ardından Gülhanım Çetin'in cenazesi 'ilaç zehirlenmesi' şüphesiyle otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları ayrıca özel hastaneden şikayetçi oldu.

Gülhanım Çetin'in cansız bedeni, otopsi sonrası getirildiği Karasu'nun Limandere Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Otopsi sonucunun ise daha sonra bildirileceği belirtildi.