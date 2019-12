'Bir şeyi yok' denilen hasta öldü

İzmit’in Alikahya Beldesi'nde oturan MHP'li Durmuş'un yeğeni 18 yaşındaki Arzu Yaşar 25 Ağustos 2008 akşamı şiddetli karın ağrısı şikâyeti üzerine babası Metin Yaşar tarafından özel hastaneye götürüldü. Burada görevli doktorlar tarafından muayene edilen Yaşar `bir şeyi olmadığı' gerekçesiyle evine gönderildi.



Yaşar, midesinin yine bulanması ve ağrıları nedeniyle ertesi gün yine hastaneye gitti. Serum takılan Yaşar, yine bir şeyi olmadığı gerekçesiyle evine gönderildi. 1 hafta boyunca hastaneye gidip - gelen Yaşar dün 03.00 sıraları şiddetli karın ağrısı şikâyetiyle ^nedeniyle bir kez daha ailesi tarafından hastaneye getirildi. Serum takılan Yaşar evine gönderileceği sırada baygınlık geçirdi. Yoğun bakıma alınan Yaşar saat 06.30 sıralarında öldü.

Kızının ölümünde doktorların ihmali bulunduğunu savunan babası Metin Yaşar, şunları söyledi:

"Kızımı mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye getirdik. Doktorlar `gaz sıkışması' olduğunu söyledi. Her geldiğimizde geri gönderdiler. Kızım gece fenalaştı. Hastaneye yine getirdik bayıldı ve yoğun bakıma aldılar. Daha sonra bize öldüğünü söylediler. Hastane yetkilileri ölme nedenini bize söylemedi. Başka hastaneye götürmek için de sevk vermediler. Doktorlar ve hastane yönetiminden şikâyetçi olacağım."



“Ciddi ihmal söz konusu”



MHP Milletvekili Cumali Durmuş, yeğeninin ölümünden özel hastanedeki doktorlarının sorumlu olduğunu belirtirken, "Evladımız pazartesi gününden itibaren sürekli buraya geldi. Her seferinde bir şey olmadığı gerekçesiyle evine göndermişler. Ciddi bir ihmal olduğu söz konusu. " dedi.



"İnsan hayatının çok da dikkate alınmadığı bu vakayla da anlaşılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda çok iyi bir denetim yaptığını söyleyemeyiz” diyen Durmuş şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı'nın konuya daha ciddi eğilmesi gerektiğine inanıyorum. En azından sayın bakan ihbar olarak kabul etsin ve her şeyi para olarak görmesinler."



Kesin ölümü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonucu göre belirlenecek Arzu Yaşar'ın cesedi yarın Alikahya Beldesi'nde öğle saatlerinde kılınacak namaz ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verilecek.