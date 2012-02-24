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Bir sette yönetmen, '5. basamakta sağ gözünden yaş aksın'

Oyuncu Ekim Türkmen, sette yaşadıklarını kitaplaştırmaya hazırlanıyor.

24 Şubat 2012 17:28

 

T24 - 'Bir Kadın Tanıdım' dizisinin Bahar'ı oyuncu Ekin Türkmen, set anılarını kitaplaştıracak.

Zafer Akbaş'ın HaberTürk'te yer alan habere göre; ''Yayınevlerinden gelen tekliflere hazırım'' diyen Ekin Türkmen, şahit olduğu ilginç olaylardan örnek verdi. Farelerin siyaha boyanmasından, reflektörün üzerine adını yazan oyuncuya, 'Kayıt' yerine 'Ateş' diye bağıran yönetmenden, ayağına kaynar su dökülen oyuncuya kadar Türkmen'in şahit olduğu olaylardan bazıları şu şekilde;

Bir sette oyuncunun biri, reflektörün üzerine adını yazmıştı, başka reflektör gelince arıza yapardı.

Oyuncular, çok uzun çalışan, eve gitmek istemeyen yönetmenlere ''Karısını/sevgilisini sevmeyenlerden'' der.

Bir sette ölüm haberi verecek yardımcı oyuncu her tekrarda gülüyordu. 'Gülerseniz nasıl oynarım?'' dedim. ''Ne yapayım sizi çok beğeniyorum'' dedi.

Bir sette görüşme aşamasında ''Erkek oyuncu kim olacak?'' dedim. ''Ben'' dedi. ''Neden?'' dedim. ''Ben yazdım, en iyi ben oynarım'' dedi. Kaldım.

Bir sette izleyicilerden biri fotoğraf çektirmek istedi. ''Şu an uygun değilim'' dedim. ''Gideceğim bekleyemem'' dedi. ''Git'' dedim. ''Seni RTÜK'e şikayet edeceğim'' dedikten sonra gitti.

Bir sette yönetmenimiz 'Kayıt' yerine 'Ateeşş' derdi.

Bir sette veya her dizi setinde genelde sabaha karşı 04.00 paydos, 07.00 harekettir.

Bir sette yönetmen, ''5. basamakta sağ gözünden yaş aksın'' dedi. Peki.

Bir sette çocuk ağlasın diye soğan koklatılırken, cücüğü çocuğun gözüne kaçtı. Çocuk hep ağladı.,

Bir sette karavan olmadığından ve mekan ayarlanamadığından bir evin kapısını çalıp, ''Tuvaletinizi kullanabilir miyiz? diye sordular. Cevap sert olmuştu.

Bir sette yönetmen sahne gereği ayağı yanması gereken kadını oynayamıyor diye sıcak su kullandı.

Bir sette fareleri ayakkabı boyasıyla siyaha boyadılar.

Bir sette oyuncunun biri alnıma bakarak oynuyordu. Gözleri daha güzel görünüyormuş.

Bir sette hava çok soğuktu. Ağzımdan buhar çıkmasın diye aralıklarla buz yedirdiler.

 

 

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