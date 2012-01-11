Bir seks bağımlısının öyküsü

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'BU BİR HASTALIK'



Steve McQueen'in son aylarda büyük yankı uyandıran ve seks bağımlısı bir erkeğin yaşadıklarını anlatan filmi "Shame" (Utanç) bu hafta İngiltere'de gösterime giriyor. Peki, seks bağımlısı olmak nasıl bir şey? Bu soruya kendi hayatından kesitlerle yanıt veren seks bağımlısı bir İngiliz, 27 Yaşındaki komedyen Jeff Leach cevap veriyor.Şimdiye kadar 300'den fazla kadınla cinsel ilişki yaşadığını ve artık bu soruna bir çare bulmak istediğini söyleyen Leach, “Bazen haftada 10'dan fazla kadınla yattığım oluyor. Ama artık kendimi değiştirmeye kararlıyım” diyor ve içinde bulunduğu durumu şöyle anlatıyor:“Tek bir kişiye sadık kalacağım bir ilişkiyi yürütüp yürütemeyeceğimi görmek istiyorum. Başından beri nerede hata yaptığımı anlamak istiyorum. Her bekâr kadına, yatılabilecek biri gözüyle bakmak beni sefil ediyor, yoruyor. Kendimi anlamsız ve gayet yüzeysel hissediyorum. Ve sonuçta, çok büyük bir yalnızlık duyuyorum.'SEKS BAĞIMLILIĞINI KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUM'30'uma yaklaşıyorum. Arkadaşlarım yavaş yavaş bir düzen kurmaya başladı, ben de bunun hep böyle devam etmeyeceğinin farkındayım. Ortalama bir İngiliz erkeğinin hayatında 13, İngiliz kadınının da 7 kişiyle cinsel ilişki yaşadığı söylenir. Ben bu istatistiğin çok ötesindeyim. Seksle ilgili davranış tarzımın normal olmadığını fark ettim. Bağımlılığa yatkın biriyim ben, alkol ve uyuşturucu gibi diğer bağımlılıklarımı kontrol altına aldıktan sonra, seks bağımlılığım, yüzleşmek zorunda olduğum son engel bir bakıma.'KIZ ARKADAŞIM BENİ 'BENCİL' DİYE TANIMLADI'Ölürken tek başıma olmak istemiyorum. Baba olmak istiyorum. Kendimi daha iyi anlayabilmek için, neden tek kadınla yetinebilen bir erkek olamadığımı anlayabilmek için, eski sevgililerimle konuştum.300'ü aşkın kadınla yatmış olmak, tabii yüzlerce telefon konuşması yapılmasını, e-posta, Facebook ve Twitter mesajı gönderilmesini gerektiriyor. Eski kız arkadaşlarım, eski sevgililerim, geçmişte kalan 'bir gecelik macera"larım, bana olumlu destek verdiler, adım attığım bu yolda bana gerçekten yardımcı olmak istediklerini söylediler. Eski kız arkadaşım Nicola, beni 'bencil' diye tanımladı. "Çok bencildin, birçok defa kendimi çok rahatsız hissettirdin bana. Jeff ne istiyorsa onu yapıyordu" dedi.Birlikte en uzun ilişkiyi yaşadığım Claire, "hep üzüntü yaşama, kırılma korkusu çektiğini" söyledi. "Senin iyi bir erkek olabileceğini düşünmüyordum. Seninle bir ilişkiye girmek istemiyordum. Bir kadın olarak seni tatmin edebileceğime, dikkatini hep üzerimde tutabileceğime inanmıyordum. Beni aldatırsan bunun beni mahvedeceğini düşünüyordum" dedi Claire.Bunları işitmek beni üzdü. Acaba geçmişte kaç kadın "ondan hoşlandığımı söylemektense, kendimi korumak için, onu uzak tutmalıyım" demişti ve ne fırsatlar kaçırmıştım kim bilir?Clare adlı bir diğer eski kız arkadaşım da, kolayca incinebilir tarafımı gizlediğimi söyledi. İlk aşkımla yaşadığım acıyı bir daha tekrarlamak istemiyordum. Peki, ama incinebilir olmaya nasıl razı olabilecektim?Her kadınla geçirdiğim zamanı sınırlı tutarak, bir kadınla bir gece birlikte olup kendisini dünyamın merkezindeymiş gibi hissettiriyor, sonra iki üç hafta boyunca hiç aramıyor ve böylece kendimi o ilişkiden uzaklaştırma olanağını buluyordum.SEKS BAĞIMLILIĞI NEDİR?Seks ve ilişki alanında uzman psikoterapist Paula Hall ile görüşmeye gittim. Bana bağımlılık belirtilerini söyle saydı:"Seks bağımlılığı, her türlü kontrol dışı cinsel davranış demektir. Bir takım cinsel davranışlar içine giriyorsanız ve o ilişkiden ne elde ettiğinizi anlamıyorsanız, niçin o ilişkiye girdiğinizi aslında bilemiyorsanız, yine böyle bir şey yaptığınız için pişmanlık duyuyor ama tekrar tekrar aynı şeyi yapmaya yöneliyorsanız, bu durumda büyük olasılıkla bir bağımlı olduğunuz söylenebilir."Paula Hall bana, "Kendini sevmeyi öğrenmen gerek. Ve kendi başına yaşayabilmeyi" dedi.'SEKSİ BİR İLİŞKİNİN DIŞINDA KALMAK İÇİN KULLANIYORSUN'Çocukluğumu hatırlıyorum. Ailemle mutlu bir çocukluk geçirdim, tatillere giderdik, babam omuzlarına bindirir gezdirirdi. Annem babam iyi geçiniyor gibiydi. Sonra, 7-8 yaşlarımdan itibaren tek hatırladığım şey, anne ve babamın kavgalarıydı. Acaba bir yanım, birbirine bağlı insanların ilişkilerinin bile ne kadar sefil hale geldiğini gördükten sonra, kendimi böyle bir duruma sokmamam gerektiğini mi söylüyor bana?Seks ve ilişki terapisti Paula Hall, benim cinsel davranışlarımı irdelerken, "Seksi, bir ilişkinin dışında kalmak için kullanıyorsun. Sürekli olarak birçok ilişkiye birden girmek suretiyle, tek bir kadına bağlanmaktan kurtulmuş oluyorsun. Sanırım bu bağımlılığının kökeninde, duygularını yaşamaya fırsat bulamamış, sesini duyurmaya çalışan küçük bir çocuk var. Korkularını, onlarla yüzleşinceye kadar alkol, uyuşturucu ve seksle boğmaya devam edeceksin" dedi.'DEĞİŞME ARZUSUNDAYIM'Bütün bu dinlediklerimden öğrendiğim şey, sürdürdüğüm hayat biçiminin kısa ömürlü olduğuydu. Kadınların, benim hakkımda, "evet, cinsel tarafı var ama bu maceracı yanı, birini sevebilecek ve biri tarafından sevilebilecek düzgün bir adam olmasını engellemiyor" diye düşünmesini istiyorum.Michael Fassbender 'Shame' filminde seks bağımlısı bir erkeği canlandırıyor.Artık gayet iyi anladım ki, kendimle mutlu olmaya ve kendimi sevmeye başlamadan, bu mümkün olmayacak. O yüzden de bu işin üstesinden geleceğim... Ama bu, düşündüğümden çok daha zor oldu. Bir psikoterapistle birlikte çocukluğuma dönmek, terk ettiğim çok sayıda kadından yaptığım hataları dinlemek bende derin bir bunalım yarattı. Yine de geçirdiğim bu süreç, cinsel isteklerimi kontrol altına alma ve kadınlarla yeniden dostluk kurabilme anlamında, yeni bir dönem başlattı hayatımda.Niçin böyle olduğumu, bir bağımlı olarak, sık sık yaşadığım sıra dışı arzuları niçin hissettiğimi anlayabilme yolunda yürüyorum. Belki bu hastalığımdan hiçbir zaman kurtulamayacağım; inanın bana, bu bir hastalık gerçekten de...Ama hiç değilse artık dürüstçe kendimle yüzleşebiliyor ve durumumu iyileştirmek için çaba harcama cesaretine sahip olduğumu biliyorum.”