Bir şehri 'yok eden' söylenti



Bielefeld'in gerçekten var olduğu sadece bir bakış açısı da olabilir... 300 binin üzerinde insan orada yaşadığını iddia ediyor. Bu sayıyla, Almanya’nın 18. büyük kenti sayılıyor. Ancak Almanlar, ülkelerinde böyle bir kentin olduğuna bir türlü inanamıyor.

"Bielefeld komplosu" Bielefeld'in olmadığı anlamına geliyor. İsim tabelaları, semtleri ve il plakası, bunların hepsi aslında gizli servislerce ya da uzaylılarca uyduruldu.

Her şey 20 yıl önce başladı, üniversitelilerin partisiyle... Günümüzde de internet arama motorlarından bile 'Bielefeld yoktur' yanıtı alınıyor.

Beyazperdeye uyarlanan 'komplo'

Tek gerçek çok sayıda kitabın olduğu. Bunlardan birini de senarist Thomas Walden yazmış:

"Bielefeld sanırım dışardan algılanıp da nispeten var olmayan bir kent. Pek göze battığı söylenemez. İlk bakışta Bielefeld'i önemli kılan hiç bir özellik bulamazsınız."

Thomas Walden, "Bielefeld komplosu" adlı kitabını beyazperdeye de uyarladı. Senaryoda, dört genç gizli güçlere karşı mücadele verip, kentlerinin varlığını güvence altına alıyor.

Çekimler Sparren Kalesi’nde de yapıldı. Ortaçağ'dan kalma kale, kentin sembolü sayılıyor.. Perdelenmiş olması gizemini daha da arttırıyor.

Berlin'de yaşayan Bielefeld doğumlu gazeteci Oliver Geyer'e böyle bir kitabı neden yazdığı soruluyor:

"Bu aslında tamamıyla ucu açık bir alan, tıpkı istendiği gibi her şeyi yansıtabileceğiniz bir projeksiyon duvarı gibi. Ve Bielefeld komplosu da bu yansıtılanlardan. Kenti kimse tanımadığı için hakkında her şeyi anlatıp dinleyenleri gülmekten kırıp geçirebilirsiniz."

Üniversite değil uzay gemisi

Bielefeld küçümseme ve alay için biçilmiş kaftan. … Üniversite binasının durumu da farklı değil. Birçoklarına göre burası üniversite değil, uzaylılara ait bir uzay gemisi.

Ve uzaylılar rahatça sokaklarda dolaşıyorlar... Yoksa onlar, kültürler karnavalıyla kentlerinin 800'üncü doğum gününü kutlayan Bielefeld sakinleri olmasınlar?

60 durağın sadece 7'si yeraltında ama bir kente yaraşır şekilde, tramvaya da metro deniyor. Bielefeld, 1973 yılında büyükşehir oldu.

Oliver Geyer:

"Eskiden Bielefeld'in Berlin ya da Münih gibi olmaması rahatsız ediyordu. Herkes oraların ne güzel olduğunu anlatıyordu. Sonra büyük kentlerle denkleşebilmek için bir hareket oldu. Büyük kentlerdeki gibi barlar açıldı ve Londra'daki meşhur Picadilly Circus'a benzediği için de konuklarla birlikte ışıklı tabelaların önünde gezintiler yapıldı."

Eski pazar yerindeki Bielefeld eşrafından kalma bu bina da kentin bir zamanlar önemli bir ticaret merkezi olduğunu gösteriyor.

Belediye Başkanı Pit Clausen, Bielefeld komplosu sözünü doğum günü kutlamalarında kullanmaya karar verdi:

" 'Bielefeld yok ki' sözü konuşma için harika bir açılış cümlesi. Çünkü bana kentimizin ne kadar güzel, ne kadar mükemmel olduğunu tarif imkânı sağlıyor. Burada neler olduğunu anlatmak ve kentin reklamını yapmak için çok iyi. Böyle bir açılış cümlesi arasan bulunmaz."