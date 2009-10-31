Bir sapık baba vakası da Türkiye'de

17 yaşında intihar etmek istedi. Çünkü babası tacizde bulunuyordu. Felaket bununla sınırlı değildi.

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortanpazarı Beldesi'nde öz kızına tecavüz ettiği, kızının doğurduğu 17 yaşındaki kızına da cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen baba tutuklandı.

İddiaya göre, Yortanpazarı Lisesi 3. sınıf öğrencisi B.B (17), yaklaşık 10 gün önce okulda olduğu sırada çeşitli haplar içerek intihar etmek istedi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine beldedeki sağlık ocağına kaldırılan B.B'nin tedavisi yürüten doktorun neden intihar etmek istediğini sorması üzerine genç kız, öz babası diye bildiği R.B'nin (52) kendisine sürekli cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Doktorun durumu Cumhuriyet Savcılığına iletmesi üzerine baba R.B, gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren Cumhuriyet Savcısı, B.B'nin ablası zannettiği F.B'nin de (34) ifadesine başvurdu.

Öz kızına 9 yıl tecavüz etti

F.B, ifadesinde, babasının 13 yaşından itibaren 9 yıl süresince kendisine tecavüz ettiğini, bu tecavüzden cinsel tacize uğrayan B.B'nin yanı sıra bir erkek bebek dünyaya getirdiğini söyledi. F.B, oğlunun bir aileye evlatlık verildiğini, kızı B.B'yi ise babasının eşi doğurmuş gibi göstererek, nüfusuna kaydettirdiğini anlattı.

Ablası değil annesi olduğunu öğrendi

Babasının tacizine uğrayan ve ablası sandığı F.B'nin aslında annesi olduğunu öğrenen B.B, Cumhuriyet Savcısına, beldedeki postanede çalışan H.T'nin de (45) kendisine cinsel tacizde bulunduğunu belirtmesi üzerine bu kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili R.B. ve H.T, Cumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

B.B, Karabük Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.