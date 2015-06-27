Almanya'nın en eski nükleer santrali kapanıyor



Alman enerji devi E.ON tarafından işletilen Bavrera eyaletinin kuzeyindeki Grafenrheinfeld Nükleer Santrali‘nin, cumartesi fişi çekiliyor. 1981 yılında işletmeye başlanılan santral, Almanya’nın faaliyetteki en eski nükleer santrali idi.

Japonya'da 2011'de meydana gelen deprem ve tsunami felaketiyle Fukuşima Nükleer Santrali‘nda yaşanan felaket nedeniyle Almanya nükleer enerjiye veda kararı almıştı. Grafenrheinfeld Nükleer Santrali’nin kapatılması nükleer enerjiye veda sürecinin ikinci aşaması olarak kabul ediliyor.

Fukuşima felaketinin hemen ardından Almanya’da 8 nükleer santral kapatılmıştı. 2022 yılına kadar 9 santralin daha kapatılması ve nükleer enerjiye tümüyle veda edilmesi öngörülüyor.