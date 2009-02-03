Bir santim bile kumaş yok!

Hadise fotoğrafları - FOTOGALERİ

Takı ve aksesuar tasarımcısı Muammer Ketenci, Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil edecek sanatçı Hadise için aksesuarlardan oluşan bir kıyafet hazırlayacaklarını söyledi.Ketenci, Hadise'nin başarılı olabilmesi için diğer modacılar gibi kendisinin de kolları sıvadığını ifade etti.Hadise ve çekilecek klibin yönetmeni Metin Arolat'la görüşerek çok farklı ve özel bir kıyafet hazırladıklarını vurgulayan Ketenci, “Hadise için hazırladığımız kıyafet tamamen aksesuarlardan oluşacak. Kıyafette kumaş yok gibi. Biz bu kıyafeti hazırlayıp sunacağız ancak tercih tabii ki Hadise ve çekilecek klibin yönetmeni Metin Arolat'ın olacak” dedi.Ketenci, ayrıca 300 parçadan oluşan bir koleksiyon hazırladıklarını ve bunu Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Çin ve Suriye'nin de aralarında bulunduğu 20 ülkede düzenlenecek defilelerle tanıtacaklarını dile getirdi. Ketenci ayrıca, defilelerden elde edilen geliri Kimsesiz Çocuklar Derneği'ne bağışlayacaklarını kaydetti.