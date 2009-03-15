Bir sansür de kaymakamdan!

Tuncay Özinel Tiyatrosu’nun herkesin hırsız olduğu bir ülkeyi anlatan ‘Büyükler için Masal, Hırsızistan’ adlı oyunu Keşan Kaymakamı’nın engeline takıldı. Özinel, kaymakamın, ‘Burada propaganda yaptırmam’ dediğini savunurken, kaymakam iptal gerekçesi olarak ‘okul provasını’ gösterdi



Milliyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Tuncay Özinel Tiyatrosu’nun hırsızların yaşadığı Hırsızistan adlı bir ülkeyi anlattığı “Büyükler için Masal, Hırsızistan” adlı oyununun Keşan Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirilecek olan temsili, kaymakam engeline takıldı.



Afişinde, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na belge desteği nedeniyle teşekkür edilen tiyatro oyununun iptal edilmesine gerekçe olarak ise “okul provası” gösterildi.



Tiyatrocu Özinel, Keşan Kaymakamı Abdülkadir Karataş’ın, “Size propaganda mı yaptıracağım?” dediğini savundu.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, Tuncay Özinel Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Büyükler için Masal, Hırsızistan” adlı müzikli güldürü, Keşan Belediyesi’nin davetlisi olarak Keşan Kültür Merkezi’nde sergilenecekti. Ancak oyun, aynı gün merkezde bir okulun provasının olduğu gerekçe gösterilerek iptal edildi.



Oyuna önce izin verilip sonra iptal edilmesine anlam veremediğini söyleyen 51 yıllık tiyatrocu Tuncay Özinel, “Kaymakama telefon açtım. ‘Salonu neden açmıyorsunuz?’ diye sordum. ‘Ben size burada propaganda mı yaptıracağım?’ dedi. Ben de ‘Hırsızistan’ı neden bu kadar üzerinize alınıyorsunuz’ dedim. Bu bir tiyatro oyunu. Propaganda olsun diye oynamıyoruz” diye konuştu.



CHP’den tepki



Oyunu ilçeye davet eden CHP’li Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise “salon müsait değil” gerekçesinin bir bahane olduğunu savunarak, “Oyun tamamen iktidarı eleştirdiği için iptal edildi. Bu, gün gibi ortada. Mülki amirimiz ilçe başkanı gibi çalışıyor. Biz ayda bir iki oyun getirmeye çalışıyoruz. Daha önce de bir çocuk oyunumuz, ‘İçeriğinde küfür var’ gerekçesiyle iptal ettirildi.



Uluslararası satranç turnuvası yapmaya kalktık, ‘Salonun üzerinde kütüphanede okuyucular rahatsız oluyor’ gibi saçma bir gerekçeyle izin verilmedi” dedi.



Kaymakam Abdülkadir Karataş ise önce “Böyle bir oyunun ilçeye geleceğinden haberim yok” dedi, ancak ısrarlı sorular üzerine daha sonra, “‘Propaganda yaptırmam’ şeklinde söylemişim ya da söylememişim bunu tartışacağım bir durum yok. Böyle bir tiyatro bize resmen başvurmadı. Sadece bildiğim, böyle bir tiyatronun yapılacağı kültür merkezi salonunda aynı saatte okul provaları olduğunu Milli Eğitim Müdürü bana söyledi. Ben de ‘uygundur’ dedim. Okulların provalarına öncelik tanınıyor” diye konuştu.



‘Bu bir sansürdür’



Uluslararası Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Üstün Akmen de, “Kimdir bu kaymakam, nerede yetişmiştir, hangi zihniyete hizmet etmektedir, Taş Devri’nin mi kaymakamıdır?



Bir kaymakamın tiyatro sanatına karşı böylesine hoyrat davranışı, bir anlamda geleceğimizin önyüzü gibidir. Bu bir sansürdür. 1950’li yıllarda olurdu bunlar. Okul provasını bir gün sonra koysun. Pazar günü prova mı olur?”

