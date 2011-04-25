Bir şans daha verdi, öldü

T24 - Antalya'da bir kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle bir yıl önce boşandığı ancak yeniden birlikte yaşamaya başladığı eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle bir yıl önce boşandığı eski eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ayfer Yeni, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesi ile bir yıl önce boşandığı Orhan K. (43) ile birlikte yaşayıp, ilişkilerini sürdürmeyi denemeye karar verdi.
Yeni'nin zemin katındaki evine yerleşen Orhan K, ulusal bir gazetenin dağıtıcısı olarak çalışmaya başladı. Ancak Yeni ve Orhan K. arasında, dün gece tartışma çıktı.
Çıkan tartışma kısa sürece kavgaya dönüşünce, Orhan K, Ayfer Yeni'yi 16 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Cinayet, Orhan K'nın bugün Ayfer Yeni'nin Ordu'da yaşayan ailesini telefonla arayarak, ''Kızınızı öldürdüm, cenazesi evde. Gidin alın'' demesiyle ortaya çıktı.
Ailenin başvurusu üzerine harekete geçen Alanya polisi, çilingir yardımıyla girdiği evde, Ayfer
Yeni'nin cesediyle karşılaştı.
Evde yapılan incelemeden sonra Yeni'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Alanya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, Orhan K'nın yakalanması için çalışma başlattı.