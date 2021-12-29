Bir sağlık çalışanı daha Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi'nde radyoloji teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Servergazi Devlet Hastanesi'nde radoyoloji teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban (43) bir süre önce Koronavirüs'e yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Hasan Kurban, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden radyoloji teknikeri Hasan Kurban için Denizli Sağlık Müdürü Berna Öztürk bir mesaj yayınladı.

Öztürk, “Servergazi Devlet Hastanesi’nde Radyoloji Teknikeri olarak görev yapan Hasan Kurban Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” dedi.