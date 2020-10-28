T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Bir sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

28 Ekim 2020 22:41

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hemşire olarak görev yapan Leyla Çiçek'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
 
“Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Leyla Çiçek’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."

 

ETİKETLER

koronavirüsleyla çiçek
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24