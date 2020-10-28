Bir sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hemşire olarak görev yapan Leyla Çiçek'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<div class="editor-col _flex _aic">TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:</div>\n<div class="editor-col _flex _aic"> </div>\n<div class="editor-col _flex _aic"><em> “Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Leyla Çiçek’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."</em></div>\n</div>\n<p> </p>\n<p><img src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1603914109294-ekran-resmi-2020-10-28-22.41" alt width="650" height="465" /></p>\n</body>\n</html>