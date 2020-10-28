Bir sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde hemşire olarak görev yapan Leyla Çiçek'in Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

TTB sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Leyla Çiçek’i COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz."