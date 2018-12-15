Bir saatte ücretsiz HIV testi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de Konak Belediyesi\'nin açtığı Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi\'nde parmaktan alınan bir damla kanla, sadece 15 dakika içinde kişide HIV virüsü olup olmadığı belirleniyor. Kişinin danışma süresiyle birlikte merkezde geçirdiği sürenin en fazla 1 saat olduğu belirtildi. Dünyada HIV virüsü taşıyanların sayısının 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, \"Kişi eğer \'HIV pozitif\' ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır\" dedi.

Konak Belediyesi AIDS\'e neden olan HIV virüsünün kişide var olup olmadığını anlamak için Ege Bölgesi\'nde ilk kez Gönüllü Danışmanlık ve HIV Test Merkezi açtı. HIV konusunda bilgi sahibi olmak ve test yaptırmak isteyen kişiler hiçbir ücret ödemeden ve kimlik bilgilerini açıklamadan hem danışmanlık hizmeti alıyor hem de test yaptırabiliyor. Testte sadece 15 dakika içinde kişide HIV virüsü olup olmadığı belirleniyor. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, 6 ay önce HIV konusunda gönüllü danışmanlık ve test merkezi hizmeti vermeye başladıklarını söyleyerek, artan talepler doğrultusunda bu merkezi açtıklarını dile getirdi. Sağlık Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını anlatan Dr. Emre, \"Burada uygulanan testler Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü\'nün onayladığı 4\'üncü nesil testlerdir. Parmaktan bir damla kan alıyor ve hızlı sonuç veriyoruz. Kişinin danışma süresiyle birlikte burada geçirdiği süre en fazla 1 saattir. Test öncesi, test sırası ve test sonrası danışmanlık hizmetlerimiz var\" diye konuştu.

KİMLİK BİLGİSİ ALINMIYOR

Ege Bölgesi\'ndeki tek merkez olduklarını ifade eden Dr. Ahmet Soner Emre, hastanelerde de HIV testi uygulandığını belirterek, \"AIDS toplum olarak kaçındığımız bir konu olduğu için hastaneye yeterli başvuru yapılamıyordu. Toplumumuzda HIV\'e yönelik bir damgalama olduğu için insanlar korkuyorlar. Hastanede böyle bir test yapıldığında \'daha sonra bir yerde karşıma çıkar mı ya da ailem öğrenir mi\' korkusu taşıyorlardı. Bizdeki bu test kesinlikle anonim şekilde yapılıyor. Yani bir kimlik bilgisi alınmadığından insanlar buraya daha rahat bir şekilde gelip test yaptırıyorlar. İlgi de giderek artıyor. Merkezimizin bilinirliği arttıkça başvuru sayısı arttı\" dedi.

HIV virüsü taşıyanların sayısının dünyada 40 milyona yaklaştığına dikkat çeken Sağlık İşleri Müdürü Dr. Ahmet Soner Emre, erken teşhisin tedavi şansını artırdığını vurgulayıp, \"Kişi eğer \'HIV pozitif\' ise bunun farkında olmadığında çevreye bulaştırmaya devam eder. Dolayısıyla bu bir halk sağlığı sorunudur. Mümkün olduğunca hızlı şekilde tanı konulması toplum sağlığı açısından faydalıdır\" dedi.

Hafta içi her gün 08.30-17.00 saatleri arasında hizmet veren merkezle ilgili detaylı bilginin 0 232 484 22 91 no\'lu telefondan alınabileceği belirtildi.



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