Bir saatte hem deniz hem kayak keyfi

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi bugün (19 Ocak) sona eriyor. 5 Şubat Pazartesi gününe kadar toplam 16 günlük tatil döneminde Türkiye\'nin birçok ilinden Antalya\'ya büyük ilgi var. Kış sezonuna denk gelmesi nedeniyle özellikle kayak merkezlerinin büyük ilgi gördüğü sömestir tatili döneminde, Türkiye\'de sadece Antalya tatilcilere hem kayak hem deniz fırsatı sunuyor. Diğer kentlere göre sıcak iklimiyle her yıl milyonlarca turistin akın ettiği Antalya\'da, sömestir tatili döneminde tatilciler hem deniz keyfi hem de sahile sadece bir saat mesafeden 2 bin 400 rakımdaki Saklıkent Kayak Merkezi\'nde kayak yapma şansına sahip olacak.

KAYAK MERKEZLERİNE BÜYÜK İLGİ

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, sömestir tatil dönemiyle ilgili özellikle kış destinasyonlarına çok büyük ilgi gösterildiğini belirtti. Osman Ayık, yarıyıl tatilinde turizmde ciddi bir iç pazar hareketliliği beklediklerini söyledi. Kayak merkezlerinin Türkiye genelinde dolu geçeceğini kaydeden Ayık, aynı şekilde termal bölgelerin de ilgi gördüğünü dile getirdi. Kıyı bölgelerde ise talebin geçen senelerin üzerinde olduğuna işaret eden Ayık, “Antalya başta olmak üzere birçok bölgede az da olsa yabancı turistin de sektörü mutlu edebilecek sayılara ulaşmasını bekliyoruz\" dedi.

YILIN İLK TATİLİ

Yarıyıl tatilinin iç turizm hareketliliği açısından önemli olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı ise 2018 yılının da ilk tatil fırsatı olan bu dönemde geçen senelere göre Antalya bölgesine ilginin daha yoğun olduğunu söyledi. Açık otellere talebin iyi seviyede olduğunu kaydeden Yağcı, havanın da iyi gitmesi durumunda tatilciler için güzel bir sömestir tatili olabileceğini dile getirdi.

OTELLERDE YÜZDE 60-70 DOLULUK

Yarıyıl tatiliyle ilgili iç pazarda özellikle son birkaç yıldır başlayan bir hareketlilik yaşandığına dikkati çeken Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Duran, bu dönemin üniversiteye ve liselere hazırlık sınavı aşamasındaki öğrenciler açısından da önemli bir motivasyon, dinlenme süreci olarak değerlendirildiğini söyledi. Havanın iyi gitmesi durumunda iç pazarda ciddi hareketlilik beklediklerini açıklayan Duran, \"Gördüğüm kadarıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 60-70\'leri bulur. Tabi bu sadece iç pazarla olacak şey değil. Bu dönemde spor turizmi ve Avrupa\'dan gelen misafirlerle birlikte hepsi yüzde 60-70\'leri bulur\" diye konuştu.

EKVATOR\'A EN YAKIN KAYAK MERKEZİ

Antalya\'nın Konyaaltı sahiline 45 kilometre ve yaklaşık bir saat mesafedeki Saklıkent Kayak Merkezi de sömestir tatilinde yoğun ilgiyle karşı karşıya. Aralık ayının son günlerinde ilk karın düştüğü ve kayak sezonunun açıldığı Saklıkent Kayak Merkezi, özellikle hafta sonlarında binlerce insanın akınına uğruyor. İnsanların denize girip sadece bir saat sonra 2 bin 400 rakıma çıkarak kayak yapma şansına sahip olabildiği tek kayak merkezi Saklıkent, dünyada Ekvator\'a da en yakın kayak merkezi konumunda.

Sömestir tatili dönemi için çok yoğun talep aldıklarını ve şimdiden otelin yüzde 100 doluluğa ulaştığını açıklayan Saklıkent Ski Resort Genel Müdürü Şendoğan Bilge, “Hem yatılı hem de günübirlik ciddi bir talep var. Kar kalınlığı zirveye yakın bölgelerde 1 metre, tesisin olduğu alanlarda ise 30 santimetreden başlayıp yukarıya doğru çıktıkça artıyor. Meteorolojinin hava tahmin raporları, önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edeceğini gösteriyor. Şu an kayak merkezimizdeki dört pistin tamamı da yeterli düzeyde kar kalınlığına sahip ve kayak yapılabiliyor. Günübirlik misafirlerimiz için de kayak odamız mevcut. Kızak, snowboard, her türlü kayak kıyafetleri ve malzemelerimiz de günübirlik misafirler için mevcut\" dedi.



