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Yaşam

Bir saatte 40 kişi boğularak ölüyor

Boğulma nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranının kötü beslenme nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranının neredeyse iki katı

22 Kasım 2014 13:18

Dünyada yılda 370 binden fazla kişinin her yıl banyo küveti, kova, gölet, dere, su yolu ve havuzlarda önlenebilir nedenlerle boğularak yaşamını yitirdiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler Dünya sağlık Örgütü (WHO) “Boğulma Küresel Rapor: Önde Gelen Katillerden Birini Durdurmak” başlığıyla yayımladığı raporda, boğulma vakalarını ‘ciddi ve göz ardı edilmiş bir halk sağlığı tehdidi olarak’ yorumladı.

Raporda, boğulma nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranının kötü beslenme nedeniyle meydana gelen ölümlerin oranının neredeyse iki katı, sıtma nedeniyle meydana gelenlerin ölümlerin oranının ise yarısından fazla olduğunu kaydedildi. Diğer halk sağlığı tehditlerine karşı yürütülen önleme çalışmalarının boğulmalara karşı ortaya konmadığına dikkat çekildi.

 

5 yaş altı çocuklar

 

Dilara Zengin’in Milliyet’teki haberine göre, raporda, her yıl 372 binden fazla insanın, diğer deyişle saatte 40 kişinin boğularak yaşamını yitirdiği açıklandı. Rapora göre, boğulma olaylarının yüzde 90’nı Bangladeş, Çin, Filipinler, Hindistan ve Kamboçya gibi az ve orta gelir seviyesindeki ülkelerde görülürken, Türkiye’deki ilk beş ölüm nedeni arasında boğulma yer almadı. Boğulma kurbanlarının büyük bölümünü 5 yaş altı çocuklardan oluştuğuna dikkat çekildi.

Dünya genelinde 15 yaş altındaki çocukların 217 bininin menenjit, 199 bininin HIV, 125 bininin kızamık ve 69 bininin veremden öldüğü, boğulmanın ise 140 bin 219 ile bu yaş grubundaki çocukların ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığı ifade edildi. Rapor, boğulma kurbanlarının yarıdan fazlasının 25 yaş altındakilerden oluştuğunu gözer önüne sererken, 1-24 yaş grubundakilerin ilk on ölüm nedeni arasında boğulmanın yer aldığını gözler önüne serdi.

 

Erkekler daha çok

 

Raporda ayrıca, erkekler arasında boğulmanın, kadınlara göre iki kat fazla olduğu belirtildi. Bu sorunla mücadele için birçok alanda entegre bir çalışma yürütülmesi gerektiğine dikkat çekilen raporda, iklim değişikliğinin yol açtığı sel baskınlarından, yoğun göç dalgaları, teknelerle yola çıkan sığınmacılar ve kırsal kalkınma ve sanitasyon gibi birçok alanda ortak çalışmalar yapılması gerektiği vurgulandı.

WHO, bu alanlardaki çalışmaların daha iyi koordine edilmesinin hayat kurtaracağını söyledi ve boğulma vakalarının önüne geçebilmek için sulu alanlara erişimin engellenmesi için çit dikilmesi, okul öncesi çocuklara yüzme eğitimi verilmesi ve okul çağındaki çocuklara acil yardım öğretilmesi gibi önerilerde bulundu.

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