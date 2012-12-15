T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Bir saatlik uygulamada 8 ruhsatsız silah!

Rize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde, el yapımı 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

15 Aralık 2012 16:43

Rize’de polisin 6 ayrı noktada gerçekleştirdiği 1 saatlik asayiş uygulamasında 8 ruhsatsız tabanca yakaladı, gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Muhammet Kaçar'ın Dha'da yer alan haberine göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 6 ayrı noktada durdurduğu 278 araçta ve içlerindeki 443 kişi üzerinde arama yaptı

İyidere-İkizdere karayolunda yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde, el yapımı 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl merkezi ile Ardeşen ilçesinde durdurulan iki otomobilde ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüleri 24 yaşındaki M.K. (24) ile E.Ş. (31) gözaltına alındı.

 

Kırsal alanda kaçak atölyeler

 

Jandarma ve polisin, Rize’de özellikle kırsalda yer aldığı belirtilen kaçak atölyelerde üretilen el yapımı tabancaların, ülke genelinde çeşitli kişilere satıldığı iddiaları üzerine operasyonlar yaptığı bildirildi.

Geçen hafta İsviçre'nin Basel kentinde yaşanan olayda kayınpederini öldüren, eşi ve kayınvalidesini yaralayan Erol B.’nin, Rize’den temin ettiği tabanca ile cinayeti işlediği öne sürülmüştü.

Çamlıhemşin İlçesi Topluca Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Erol B.'nin 1 ay önce geldiği memleketinde bir süre kaldıktan sonra İsviçre’ye döndüğü belirlendi. Erol B.’nin cinayette kullanılan silahı, Rize’den nasıl temin ettiğinin tespiti amacıyla çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 


 

ETİKETLER

rizeruhsatsız silahgözaltıuygulamaotomobiliyidere ikizdere karayoluel yapımıpolisjandarmaçamlıhemşintopluca köyü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24