Bir saatlik uygulamada 8 ruhsatsız silah!

Rize’de polisin 6 ayrı noktada gerçekleştirdiği 1 saatlik asayiş uygulamasında 8 ruhsatsız tabanca yakaladı, gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.

Muhammet Kaçar'ın Dha'da yer alan haberine göre, Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam 6 ayrı noktada durdurduğu 278 araçta ve içlerindeki 443 kişi üzerinde arama yaptı

İyidere-İkizdere karayolunda yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde, el yapımı 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl merkezi ile Ardeşen ilçesinde durdurulan iki otomobilde ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Otomobil sürücüleri 24 yaşındaki M.K. (24) ile E.Ş. (31) gözaltına alındı.

Kırsal alanda kaçak atölyeler

Jandarma ve polisin, Rize’de özellikle kırsalda yer aldığı belirtilen kaçak atölyelerde üretilen el yapımı tabancaların, ülke genelinde çeşitli kişilere satıldığı iddiaları üzerine operasyonlar yaptığı bildirildi.

Geçen hafta İsviçre'nin Basel kentinde yaşanan olayda kayınpederini öldüren, eşi ve kayınvalidesini yaralayan Erol B.’nin, Rize’den temin ettiği tabanca ile cinayeti işlediği öne sürülmüştü.

Çamlıhemşin İlçesi Topluca Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Erol B.'nin 1 ay önce geldiği memleketinde bir süre kaldıktan sonra İsviçre’ye döndüğü belirlendi. Erol B.’nin cinayette kullanılan silahı, Rize’den nasıl temin ettiğinin tespiti amacıyla çalışma yürütüldüğü öğrenildi.



