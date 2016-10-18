Bir saat içinde 40 kez kalbi duran hasta mucize eseri hayata döndü

Erzincan'da kalbine by-pass yapılan Bekir Demirtaş, ameliyattan 2 gün sonra kalbi bir saat içerisinde 40 kez durmasına rağmen doktorlar tarafından yapılan müdahale ile hayata döndürüldü.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne göğüs ağrısı şikayeti ile kardiyoloji polikliniğine başvuran 66 yaşındaki Demirtaş'ın, yapılan tetkiklerinde kalbinde bulunan 3 damarının yüzde 90'ın üzerinde tıkalı olduğu tespit edildi.

Kalp ve Damar Cerrahisine sevk edilen Demirtaş, kalbine by-pass yapılmak üzere ameliyata alındı.

Kalp ve Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Oruç Alper Onk ve ekibi tarafından 4 saat süren ve başarılı geçen ameliyatın ardından Demirtaş, yoğun bakım servisine alındı.

Sağlık durumu iyiye giden Demirtaş'ın servise alınmak için vücuduna bağlı olan direnin çıkarılmak istenmesi sırasında aniden kalbi durdu.

Kalbi eline alarak masaj yaptı

Durumun bildirilmesi üzerine Onk ve ekibi hastanın kalbini çalıştırmak için önce kapalı masaj uyguladı. Yapılan masaja kalbin tepki vermediğini gören Onk, göğsü açarak açıkta bulunan kalbe elektroşok ile masaj uygulamaya devam etti.

Onk, müdahale sırasında yaklaşık 40 kez kalbi duran hasta Demirtaş'ın açıkta bulunan kalbini daha sonra eline alarak 1 saat kadar masaj yapmaya devam etti. Uzun süren müdahalenin ardından kalbi çalıştırmayı başaran ekip hastayı acilen ameliyata alarak kalp ve akciğer pompasına bağladı.

Ekibin 4 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakım servisinde uyutularak takibe alınan Demirtaş, 3 gün sonra gözlerini açarak hayata yeniden "merhaba" dedi.

Kalp Damar Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Onk, hastanın daha önce ciddi bir kalp krizi geçirdiğini ve akabinde devam eden göğüs ağrıları nedeniyle koroner anjiyografi uygulandığını söyledi.

Yaptıkları koroner anjiyografi sonrasında hastanın bir ana damarının yüzde 100 tıkalı olduğunu, kalbinin diğer 2 ana damarında da ciddi kritik darlıklar olduğunu gördüklerini ifade eden Onk, "Daha sonra biz koroner by-pass ameliyatının uygun olduğunu düşündük. Hastamızı ameliyata aldık. Tabii daha önce geçirmiş olduğu kalp krizlerine bağlı kalp gücü ileri derecede zayıflayarak yüzde 30'lar seviyesine inmişti ve kalbi çok büyümüştü. Ameliyat sırasında da kalp dokuları çok ileri derecede frajildi, dokunduğunuzda hemen kanıyordu. Kalbi durdurmadan kalbin üzerindeki iki damarına by-pass yaptık. Hastamızın ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçti." diye konuştu.

"Kalp 20-30'ar saniye çalışıyordu"

Onk, ameliyat sonrası ameliyat bölgesindeki kan ve diğer sıvıların alınması için diren yerleştirdiklerini aktardı.

Ameliyattan iki gün sonra servise çıkarmayı planladıkları hastada nadir görülen bir komplikasyon meydana geldiğini belirten Onk, şöyle devam etti:

"Bunun için direni çektik. Direni çektikten sonra nadir görülen bir komplikasyon meydana geldi ve hastamızın tansiyonu düştü, akabinde de kalbi durdu. Biz hemen bu durum karşısında yoğun bakımda müdahaleye başladık. Hemen ekibimizi buraya çağırdık ve ameliyathaneye yetişmeyeceğini düşünerek göğüs kafesini yoğun bakımda açtık. Müdahalemize bu sürede devam ettik, bu süreç bir saat kadar sürdü. Kalp defalarca 40'ın üzerinde durdu, biz artık sayısını unuttuk. Kalbe elektroşok uyguladık bu esnada direnin kalp üzerindeki bir yeri yaraladığını ve oradan kanadığını, kalbin etrafının kanla dolu olduğunu gördük. O kanları da boşalttık. Kısa periyotlarla defalarca 20-30 saniye kalp çalıştı ve tekrar durdu. Kalbi elimize aldık, o şekilde masaj yapmaya devam ettik ve tekrar ameliyata aldık hastamızı. Acil şartlarda kalp ve akciğer makinesine bağladık ve daha önce müdahale etmediğimiz iki damarına daha baypas yaptık. Hastamızı kalp destekleyici ilaçlarla göğüs kafesi açık bir şekilde yoğun bakım servisine transfer ettik."

Onk, bir günlük süreyi sorunsuz atlatan hastayı tekrar ameliyata alarak göğüs kafesini kapattıklarını anlattı.

Hastanın 3 gün uyuduğunu belirten Onk, "Hasta, solunum cihazına bağlı kaldı. Çünkü beyin hücreleri bu oksijensizliğe çok duyarlı. Beş dakikada beyin hücreleri ölmeye başlıyor ama bizim yaptığımız masaj ve müdahale çok şükür efektif oldu. Hastamız 3 gün sonrasında uyanınca solunum cihazından ayırdık. Amcanın sağlığı gayet iyi, bugünservise vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Hasta Bekir Demirtaş ise kendisinin bir şey hatırlamadığını, ancak sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Allah'tan ümit kesilmez. 'Allah' diyen darda kalmaz, yeter ki 'Allah' de. İnşallah bu işi götüreceğiz." dedi.