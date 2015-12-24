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Yaşam

Bir Rus-Türk hikâyesi; her şey falcının kehaneti ile başladı

Kendisini kıskandırmak isteyen avukat sevgilisini silahla yarayan Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat tutuklandı

24 Aralık 2015 11:20

Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat Mustafa Kemal Sümer (34), 30 Haziran saat 01.00’de, Antalya Konyaaltı’nda bitişik dairede evi olan iki çocuk annesi Rus meslektaşı Liudmila Peregon’u (35) bekçi kulübesinde tabancayla yaraladı. Tutuklanan Sümer hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sümer’in avukatı Alper Tunga Bacanlı, müvekkiliyle Peregon arasında ilişki olduğunu iddia etti ve ikilinin yaz aylarında Antalya’ya gelip birlikte yaşadıklarını söyledi. 

DHA'dan Mustafa Kozak'ın haberine göre, avukatın iddiasına göre, Liudmila Peregon’un Rusya’da gittiği falcı, “Kemal başkasıyla evlenip zengin olacak. Sen kaza geçirip öleceksin” dedi. Peregon da Sümer’den hamile kalıp falcının söylediklerini boşa çıkarmak istedi. Sümer yanaşmayınca, Peregon eski kocası Levent A. ile Sümer’i kıskandırmak istedi. Sümer de Peregon’u kıskanıp vurdu.

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