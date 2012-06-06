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Bilim / Teknoloji

Bir robot olsa, tüm evi temizlese

Alman Stern dergisinde yayınlanan bir habere göre Almanya'da 2010 yılında yaklaşık 23 bin olan robot elektrikli süpürge satışı, geçtiğimiz yıl iki katından fazla artış göstererek 48 bin 300'e yükseldi

06 Haziran 2012 16:33

"Bir robot olsa, tüm evi temizlese" cümlesi bir zamanlar sadece hayaldi. Ancak Almanya'da ev temizliğinde "robot yardımı" alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Toz, saç, hayvan tüyü... Ne kadar uğraşırsanız uğraşın dip bucak temizlediğiniz evinizin birkaç gün içinde sanki temizlenmemiş gibi görünmesi alışıldık bir durum. Üstelik temizlik için harcanan saatler de cabası...


İstediğiniz saatte çalışıyor


Şarjla çalışan robot elektrikli süpürgelerin istenilen saat aralığında çalışacak şekilde ayarlanması mümkün. Böylece işte olduğunuz ya da evde olmadığınız bir zaman aralığında robot elektrikli süpürge evinizi süpürüyor, daha sonra kendi kendine şarj istasyonuna geri dönerek bir sonraki kullanım için enerji depoluyor.

Şimdilik tüm ev temizliğini makinelere yaptırmak teknolojik olarak mümkün değil. Ancak robot süpürgeler işten eve yorgun argın dönüp, evi kim süpürecek tartışması yaşayan çiftlere hoş bir alternatif sunuyor.
 
(Deutsche Welle Türkçe)

 

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