"Bir robot olsa, tüm evi temizlese" cümlesi bir zamanlar sadece hayaldi. Ancak Almanya'da ev temizliğinde "robot yardımı" alanların sayısı her geçen gün artıyor.

Toz, saç, hayvan tüyü... Ne kadar uğraşırsanız uğraşın dip bucak temizlediğiniz evinizin birkaç gün içinde sanki temizlenmemiş gibi görünmesi alışıldık bir durum. Üstelik temizlik için harcanan saatler de cabası...



İstediğiniz saatte çalışıyor



Şarjla çalışan robot elektrikli süpürgelerin istenilen saat aralığında çalışacak şekilde ayarlanması mümkün. Böylece işte olduğunuz ya da evde olmadığınız bir zaman aralığında robot elektrikli süpürge evinizi süpürüyor, daha sonra kendi kendine şarj istasyonuna geri dönerek bir sonraki kullanım için enerji depoluyor.

Şimdilik tüm ev temizliğini makinelere yaptırmak teknolojik olarak mümkün değil. Ancak robot süpürgeler işten eve yorgun argın dönüp, evi kim süpürecek tartışması yaşayan çiftlere hoş bir alternatif sunuyor.



(Deutsche Welle Türkçe)