Bir proje farklı isimlerle 3 defa mı açıldı?

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Ülkenin ekonomide, iç ve dış politikada ciddi bir darboğaza girdiği bugünlerde Erdoğan Trabzon'da 17, Davutoğlu Malatya'da 44 tesis için apar topar toplu açılış programları düzenledi" dedi. "Kanalizasyon ve kaldırım bile 'dev proje' oldu, özel sektör yatırımları sahiplenildi" diyen Oran, Malatya'da bir projeye 3 farklı adla açılış yapıldığını söyledi.

Oran'ın yazılı açıklaması şöyle:

“Erdoğan, zaten Eylül 2013'te Malatya'da 93, Haziran 2014'te ise Trabzon'da 21 "önemli" proje için toplu açılışlar yapmıştı. Malatya'da açılışı yapılan tesislerin toplam yatırım tutarı 776 milyon, Trabzon'dakilerin tutarı 104 milyon TL olarak açıklanmıştı. (Üstelik paradan atılan 6 sıfıra rağmen, bu tutarlar göz boyamak için ısrarla "trilyon" şeklinde telaffuz ediliyor.)

Bir projeye aynı anda üç açılış

AKP'nin toplu açılış tiyatrosundaki illüzyonlar saymakla bitmiyor. Malatya'daki toplu açılış listesinde aynı proje, 3 ayrı adla yer alıyordu: Malatya Şehir Geçişi BSK Yapımı (Karayolları ),Malatya Batı Girişi alt ve üst yapı ile çevre ve peyzaj yapımı (Malatya Belediyesi), Malatya Şehir Geçişi alt yapı, üst yapı ile çevre ve peyzaj düzenlemesi (Malatya Belediyesi).Yani bir proje için 3 açılış yapılmış oldu. Yani sayı ne kadar çok gösterilirse o kadar böbürlenme vesilesi oluyor.

4 yıldır eğitimde olan okulu bir daha açtılar

Malatya ilinin Arapgir ilçesinde, eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın vefat eden oğlu Kerem Aydınlar adına yaptırdığı 16 derslik, 20 Lojman, 350 kişilik pansiyon ve spor salonunun yer aldığı Kerem Aydınlar Kampusu Arapgir Anadolu Öğretmen Lisesi, 2009 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştı. Söz konusu eğitim tesisleri 21 Eylül 2013'te Erdoğan tarafından gerçekleştirilen toplu açılış listesinde yer aldı. Yani okul eğitime başladıktan 4 yıl sonra bir daha törenle "açıldı".

‘10 maddede toplu açılış sorusu’

"Şimdi yapılan bu toplu açılışlar nedir, bunlar gerçek yatırım mı, hayali midir? Ülkenin içinde bulunduğu bu zor dönemde bu açılışların aciliyet derecesi nedir? Bu hengâmede hangi önemli, acil tesis ya da projenin açılışı yapılmıştır? Açılışı yapılacak "tesis" ve projelerin bir listesi basın kuruluşlarına gönderilmiş midir? Listeler herhangi bir kamu kuruluşunun internet sitesinden ilan edilmiş midir? Toplu açılış listesinde, kısa süre önce yine törenle açılışı yapılmış olanlar ya da zaten faaliyette olanlar da var mıdır? Bizzat Cumhurbaşkanı ve Başbakan hangi tesis ya da projelerin açılışını yaptıklarını biliyor mu? Amacınız hizmet mi, şov mudur? Bu çetin günlerde Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın programı, algı yönetimi, göz boyama amaçlı mıdır? Türk halkının zekâsıyla alay mı ediyorsunuz?”