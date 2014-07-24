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Politika

Bir partiden daha İhsanoğlu'na destek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 'çatı adayı' olarak giren Ekmeleddin İhsanoğlu'na bir partiden daha destek geldi

24 Temmuz 2014 00:10

Hak ve Adalet Partisi Genel Başkanı Yiğit Zeki Öztürk, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde  giren Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleyeceklerini belirterek "bizim de Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu" dedi. 

Zeynep Gürcanlı'nın Hürriyet'te yer alan hhaberine göre, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin'le yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Öztürk, parti olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleme kararı aldıklarını belirtti.

Hak ve adalet Partisi'ni "Atatürkçü, merkez ve çatı partisi" olarak nitelendiren Öztürk, 29 Ekim'de de, halen biri Ak Parti'de, biri de MHP'de siyaset yapan iki milletvekilini transfer edeceklerini açıkladı. Öztürk, "Aslında 30 Ağustos'ta bu transferi açıklayacaktık. Ancak herkesin tatilde olduğu bir döneme rastladığından, 29 Ekim'e kaydırmaya karar verdik. 29 Ekim'de yapacağımız törenle biri halen AK Parti'de, biri de MHP'de olan iki milletvekili partimize katılacaklar" dedi.

 

İhsanoğlu'na destek veren parti sayısı 10 oldu

 

Hak ve Adalet Partisi'nin de desteğini açıklamasının ardından, Ekmeleddin İhsanoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek veren parti sayısı 10'a yükseldi. 

CHP, MHP, DP, DSP, BTP, LDP ve BBP daha önce desteklerini açıklamışlardı. Son olarak Türkiye Sosyalist İşçi Partisi TSİP ve Devrimci Halk Partisi de İhsanoğlu'na destek olacaklarına ilişkin açıklama yapmışlardı. 

Hak ve Adalet Partisi ile birlikte, İhsanoğlu'na destek 10 siyasi partiye çıktı

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