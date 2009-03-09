Bir parçalanmış ceset de Ataşehir'den

Edinilen bilgiye göre olay, Ataşehir Yeniçamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Aile içi kavga ihbarı üzerine akşam saatlerinde olay yerine giden polis ekipleri eşi ile mahkemelik oldukları ve 6 ay evden uzaklaştırma kararı bulunan Ufuk D. (37)'nin eşini darp ettiğini tespit edince ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.Polis, Ufuk D'nin eşi Şenay D.'nin ifadesine başvurunca korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Şenay D., "Eşim bizi sürekli dövüyordu. Kardeşi Ercan D. (23) 5 aydır kayıp. Kendisi bizi 'Bana yanlış yapmayın, sizi de Ercan gibi doğrarım' diye tehdit ediyor. Banyoda et parçası görmüştük" dedi. Bunun üzerine polis, yaklaşık 5 aydır kayıp olan Ercan D. ile aynı apartmanda oturan Ufuk D.'in evinde arama yaptı. Çatı katına çıkan polis ekipleri içinde parçalara ayrılmış ve yakılmış kemik parçaları, çürümüş et ve insan dişi bulunan bir çuval buldu. Daha sonra olay yerine Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi. Ufuk D. ile aile fertleri ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ufuk D.'ye ait olduğu iddia edilen bilgisayar da incelenmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülürken kayıp olan Ercan D.(23)'ye ait olduğu düşünülen kemik parçalarının içinde bulunduğu çuvalın detaylı incelenme için Adli Tıp'a götürüleceği öğrenildi. Kardeşi Ercan D. ile sık sık büyük kavgalar eden Ufuk D.'nin zaman zaman uyuşturucu kullandığı ve aile içinde de şiddet uyguladığı iddia edilirken polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Ufuk D.ve eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgusu sürüyor.Başka bir kadınla yaşadığı bildirilen Ufuk D'nin çocuklarının, "babalarının amcalarını keserek öldürdüğü ve sobada yaktığı görüntüleri cep telefonundan kendilerine gösterdiğini" iddia ettikleri öğrenildi.