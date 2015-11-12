Bir pakette 20 sigara olması tesadüf değil

Uzmanlar, bir pakette 20 sigaranın bulunmasının tesadüf olmadığını belirtti. Yapılan araştırmalara göre, 45 dakikada bir dal sigara içen bağımlının 16 saatlik uyanıklık süresinde 20 dal sigara tükettiği vurgulandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Üsküdar Üniversitesi'nden Psikiyatri Uzmanı Dr. Azer Bağırov, bir pakette 20 dal sigara bulunmasının sırrını açıkladı. 20 dal sigaranın matematiksel bir hesapla pakete konulduğunu anlatan Bağırov, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Merak edilen soru; nikotin reseptörlerinin tekrar duyarlı hale gelmesi için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor? Bu süre ortalama 45 dakikadır. Bakıldığında 1 paket/gün sigara kullanan kişi ortalama 16 saat uyanık kalıyorsa 45 dakikada bir sigara kullanırsa toplam 20 sigaraya ihtiyaç duyacaktır. Muhtemelen sigara paketlerinde 20 sigara olmasının nedeni de budur. Bu şekilde sigara bağımlısı beynindeki nikotin reseptörlerini gün boyunca sürekli nikotine doymuş ve duyarsızlaşmış hale getirerek sigara isteği (aşerme) yaşamıyor. Ancak kronik sigara kullanımı devam ettikçe beyindeki nikotin reseptör sayısında artış oluyor ve sigara kullanıcısı aşerme yaşamamak için doz arttırma ihtiyacı duymaya başlıyor."

Bilimsel verilere göre genel popülasyonun yüzde 20’sinin sigara içtiğini belirten Bağırov, herhangi bir psikiyatrik hastalık tanısı alanlarda sigara kullanımı ve bağımlılığının genel topluma oranla yüksek olduğunu kaydetti.

Bağırov, “Sigara kullanımı psikiyatrik hastalığı olan popülasyonda yüzde 40-50’lere ulaşıyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite, şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı alan hastalarda ise sigara kullanımı yüzde 60-85 oranındadır. Herhangi bir psikiyatrik hastalık tanısı alanlarda sigara kullanımı ve bağımlılığının genel topluma göre belirgin yüksek olduğu aşikârdır. Ancak psikiyatri polikliniklerine başvuran hastalarda sigara kullanımı detaylı sorgulanıp kayıt altına alınmıyor. Sigara kullanıcılarının sadece yüzde 10’u sigarayı bırakmak için tedavi önerisi aldıklarını ifade etmektedir. Bu düşük oran genel tıp ve psikiyatri pratiğinde sigara kullanımının göreceli olarak ihmal edildiğine işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Beyindeki nikotin reseptörlerinin nikotinle doyurulması halinde daha fazla nikotin alımının keyif verici etki yapmadığını anlatan Bağırov, bu nedenle bağımlıların genel olarak 45 dakika arayla sigara içtiğine dikkat çekti. Bağırov, şunları söyledi: “Dinlenme halindeki nikotin reseptörleri nikotine aşırı duyarlıdır. Sigara dumanıyla alınan nikotin bu reseptörlere birleştikten sonra artık nikotine karşı duyarsız hale gelirler. Eğer ödül sistemindeki nikotin reseptörlerinin hepsi nikotinle doyurulmuşsa daha fazla nikotin alımı keyif verici etki yapmaz. Bir dal sigara içimi sırasında alınan nikotin ödül sistemindeki bütün nikotin reseptörlerini doldurmak için yeterlidir. Bu nedenle sigara dalı standart boydadır.’’