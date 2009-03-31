Bir oy farkla kazandı

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Köşk beldesinde oyları eşit çıkan MHP ve AKP’li adayın itirazı üzerine yapılan sayımlarda belde belediye başkanlığını 1 oy farkla MHP kazandı.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, toplam 3 sandığın bulunduğu Köşk beldesinde yapılan seçimlerde AKP adayı Hüseyin Aktaş ile MHP adayı Halil Küçükçayır'a 281'er oy çıktı.



Oyların eşit çıkması üzerine her iki aday da Hüyük İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Adaylar, kura çekimi yerine oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.



Hüyük İlçe Seçim Kurulu görevlilerince 3 sandıktan çıkan oylar yeniden sayıldı. Yapılan 3 ayrı sayım sonucunda MHP adayı Halil Küçükçayır'ın 280 oy, eski belediye başkanı AK Parti Köşk Belde Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aktaş'ın 279 oy aldığı belirlendi.



Karar, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı. MHP adayı Halil Küçükçayır ve partililer, bir oy farkla seçimi kazanmanın sevincini yaşadı.



AKP adayının bir üst kurula yeniden itiraz hakkı bulunduğu öğrenildi.

