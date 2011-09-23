-Bir otomobilde 13 öğrenci TURGUTLU (A.A) - 23.09.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, kırsal alanda yaşayan 13 akraba öğrenci, 10 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe merkezindeki okullarına her gün amcalarının kullandığı otomobille gidip geliyor. Turgutlu merkeze 10 kilometre uzakta, Turgutlu Ovası Nif Çayı mevkisindeki kırsal alanda besicilikle uğraşan 7 kardeşin, lise ve ilköğretimde öğrenim gören 13 çocuğu, okullarına ulaşımı güç şartlarda sağlayabiliyor. Biri ilçe merkezindeki Turgutlu Lisesi'nde, 12'si ise Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda okuyan çocuklar, bölgede başka aile bulunmaması nedeniyle henüz taşımalı sistemden yararlanamıyor. Turgutlu Kaymakamlığının geçen yıl araç tahsis ettiği öğrenciler, bu yıl okullarına aynı otomobilde sıkışarak, ulaşabiliyor. Sabah erken saatte uyanan çocuklar, amcaları Cemil Başboğa'nın kullandığı eski model otomobille ilçe merkezindeki okullarına geliyor. Cemil Başboğa, ''Geçen yıl Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden iki ay destek aldık, ancak bu yıl taşımalı sisteme dahil olmadığımız için çocuklarımız çile çekiyor. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için sıcak havalarda traktör, soğuk havalarda da çiftliğimizin veterinerliğini yapan arkadaşımızın tahsis ettiği otomobille çocuklarımızı okullarına götürüyoruz. Çocuklarımızın taşımalı sisteme biran önce alınmalarını istiyoruz'' dedi. Yetkililer, sorunun çözümü için çaba harcandığını, kısa süre sonra çocukların taşımalı eğitime alınmalarının ya da uygun koşullarda okula geliş gidişlerinin sağlanacağını bildirdi.