Bir ömür boyu güzel dişler

Sıcacık bir gülüş kimin gönlünü almaz ki? Düzgün, parlak ve sağlıklı dişler ise, güzel bir gülümsemenin temelidir.



Kalpleri fetheden bir gülüş, iyi bir diş bakımıyla çok yakından alakalıdır. Eskiden sadece sağlıklı dişlerden söz edilirdi. Ancak değişen yaşam koşullarıyla beraber sağlıklı dişlerin yanına güzel gülüşler de eklendi. Şimdi yeni slogan “sağlıklı dişler ve güzel gülüşler” şeklinde; çünkü dişlerin insan ilişkilerinde çok önemli bir yer tuttuğunu düşünen insanları n sayısı, günümüzde giderek artıyor. Artık diş hekimine gitmek kuaföre gitmekten farklı değil, tabii problemi geciktirmemek kaydıyla! Diş hekimliğinde amaç koruyucu hekimliktir. Bu, hem daha ekonomik hem de hasta açısından daha sağlıklıdır. Bu amaçla yılda en az 1 kere diş hekimine gitmek ve düzenli olarak dişleri fırçalamak gerekir.



Diş fırçalamanın en doğru yolu



Hepimiz dişlerimizi düzenli olarak fırçalıyoruz da, doğru mu fırçalıyoruz acaba? Bakımlı ve bembeyaz dişlere sahip olmanın birinci yolu dişleri düzenli olarak fırçalamaktan geçiyor. Diş fırçasıyla günde 2 kez, diş ipiyle haftada 1-4 kez dişlerini temizlemelisiniz. İyi bir fırçalamanın süresi 3- 4 dakikadır; ayrıca diş fırçalamanın kalitesi çok önemlidir. Pek çok yetişkin hâlâ, ilkokulda öğrendikleri gibi dairesel hareketlerle dişlerini fırçalıyor. Oysa bu, çocuklar için kolaylaştırılmış bir yöntemdir ve diş etlerinin diplerini yeterince temizlemez.



Yetişkinlerin “Bass” yöntemini uygulamaları gerekir. Amerikalı bir doktorun adını taşıyan Bass yöntemine göre, fırça önce 45 derecelik açıyla diş eti kenarına yerleştirilir ve titretilir. Bu şekilde biriken kirler çözülür. Ardından fırça bir müddet dişetinden dişe doğru, hafif baskı uygulanarak sürülür. Ağız çalkalanmadan önce diş ipi kullanılır, bu şekilde diş macununun içindeki şorür, dişlerin arasına da girebilir. Diş fırçasıyla temizlenemeyen bölgelerde, dişlerin ara yüzlerinde diş ipi gibi yardımcı materyaller kullanılmalıdır. Dolgu ve protez dişler mutlaka ara yüz fırçaları ve diş ipi kullanılarak temizlenmelidir; çünkü bu tür ortamlarda yiyecek birikimi ve diş taşı oluşumu artmakta ve dolayısıyla dolgu altı çürüklerine, diş eti rahatsızlıklarına yol açmaktadır.



Diş ipi dışında yeni bir ürün olan ağıza püskürtülerek kullanılan “water pick”lerin ve ağız gargaralarının kullanılması da diş hekimleri tarafından önerilmektedir. Bazen sağdan soldan, asitli yiyecekler yedikten sonra diş fırçalamanın biraz bekletilmesi gerektiğine dair tavsiyeler duyarız. Bu pek de doğru değil çünkü diş çürümesi, diş erozyonundan çok daha önemli bir sorundur. Hemen fırçalanması gerekir, aksi takdirde bakterilere dişleri çürütmek için daha fazla zaman tanınmış olur.



Diş fırçalamanın en doğru yolu



Yılda bir kez diş doktoruna giderek dişleri profesyonel bir biçimde temizletmek gerekir; fakat bu tamamen kişinin kendi ağız sağlığına bağlıdır aslında. Bazıları 6 ayda bir ihtiyaç duyar, bazıları ise senede bir. Ama en azından rutin olarak senede bir kez olsun dişleri temizletmek oldukça faydalıdır. Diş temizletmede dişlerin rengi beyazlamaz; diş taşları, plaklar ve tartarlar temizlenir. Böylece çürük ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlanır. Çünkü dişetinin üstünde ve altında yer alan kalıntılar temizlenir. Sonuçta dişlerin doğal beyazlığı da ortaya çıkar.



Hangi diş fırçası



İngiltere de yapılan bir araştırma, elektrikli diş fırçalarının, plak tabakasını temizleme ve diş eti sağlığını koruma konusunda normal diş fırçalarına oranla daha başarılı sonuç verdiğini ortaya koymuştur.



Bu araştırmaya göre, Edinburgh Diş Enstitüsü uzmanlarının, 1786 kişi üzerinde yaptıkları çalışma, bir ay boyunca elektrikli diş fırçası kullananların dişlerindeki plak tabakasının, normal diş fırçası kullananlara oranla yüzde 11 azaldığı sonucunu ortaya çıkarmış. Elektrikli diş fırçalarının faydalarını pek çok araştırma sonucu da ispatlıyor. Yuvarlak başlı olan modeller (örn. Oral-B), dişlerini tek tek ve dikkatli fırçalayanlar için ideal. Diğerleri içinse ses dalgaları fonksiyonu olan fırçalar (örn. Philips Sonicare “HX 6932”) çok daha kolay kullanımlı; çünkü normal bir diş fırçası gibi kullanılabiliyorlar. Ses dalgaları işlevli fırça, yarattığı vibrasyon sonucu birikmiş kirleri çözüyor ve fırçanın ulaşamadı¤ı yerleri çalkalayarak temizliyor.



El fırçasının en ideali ise en fazla orta sertlikte, kısa başlı ve kılları sık olmalı ve her üç ayda bir yenilenmelidir. Zira diş fırçasının kalitesi, kullanım süresiyle doğru orantılıdır. Kıl uçları bozulmuş, dağılmış diş fırçasıyla dişleri fırçalamak dişlere ve diş etlerine zarar verir. Ara yüz fırçalarını, diş eti hastalıkları sonucu dişlerinin arası açılmış, “kuron köprü” protezi kullanan ve ortodontik tedavi gören kişiler rahatlıkla kullanabilir. Flüoritli ağız gargaraları ise taşıyan kişilerde oldukça yararlıdır.



Çocuklar için hangi fırça?



Elektrikli diş fırçalarının avantajı, çocuklarda diş fırçalamayı eğlenceli hale getirerek alışkanlık kazanmalarına yardımcı olmayı sağlamasıdır. Engelli ve yaşlılarda ise daha kolay kullanıldığı için elektrikli fırçalar tercih edilebilir.



Diş temizletme



Yılda bir kez diş doktoruna giderek dişleri profesyonel bir biçimde temizletmek gerekir; fakat bu tamamen kişinin kendi ağız sağlığına bağlıdır aslında. Bazıları 6 ayda bir ihtiyaç duyar, bazıları ise senede bir. Ama en azından rutin olarak senede bir kez olsun dişleri temizletmek oldukça faydalıdır. Diş temizletmede dişlerin rengi beyazlamaz; diş taşları, plaklar ve tartarlar temizlenir. Böylece çürük ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlanır; çünkü diş etinin üstünde ve altında yer alan kalıntılar temizlenir. Sonuçta dişlerin doğal beyazlığı da ortaya çıkar. temizletme





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