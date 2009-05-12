Bir öksürük ya da hapşırık = 20 bin virüs

Bir öksürük ya da hapşırık ile etrafa yaklaşık 20 bin virüs saçılıyor.



Singapur Ulusal Üniversitesi Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümünde çalışan uzman doktor Julian Tang, ortalama bir öksürükle yaklaşık 3 bin zerre ile, bu zerreciklerde bulunan yaklaşık 20 bin virüsün etrafa yayıldığını ve bu rakamın, özellikle aşı yaptırmamış çok sayıda kişiyi hasta edebilecek güçte olduğunu söyledi.



Tang, bu zerreciklerin başka kişilere bulaşacak kadar havada kaldığını, grip virüsü taşıyan daha büyük zerrelerin ise diğerlerine nazaran daha hızlı yere düştüğünü ve böylece havadan bulaşma tehlikesinin ortadan kalktığını söyledi.



Kişiyi hasta edecek dozu söylemenin zor olduğunun altını çizen Tang, "Bu kişiden kişiye değişebileceği gibi aynı kişide bile zaman içinde farklı olabilir. Aşı yaptıran ya da bazı virüslere karşı bağışıklığı bulunan kişiler, diğer kişilere göre daha zor hastalanır" dedi.



Gribin havadan kapılması durumunda çoğu zaman bunun bir metrelik mesafeden kapıldığını, bazı durumlarda da virüs taşıyan bazı objelere dokunmak yoluyla hastalığın bulaşabileceğini belirten Tang, "Maske takmak, öksürürken ya da hapşırırken ağzı mendil ya da kolla kapatmak virüslerin etrafa yayılmasını önleyecektir" diye konuştu.



(AA)

