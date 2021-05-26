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Bir öğretmenden Soylu'ya tüfekli mesaj: Biz de senin emrindeyiz

26 Mayıs 2021 19:30

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasının ardından Muğla Fethiye'de din kültürü öğretmeni olan Yunus Taşkıran, silahla fotoğrafını paylaştı ve "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı" dedi.

Yunus TaşkıranöğretmensilahtüfekSüleyman SoyluRecep Tayyip Erdoğan
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