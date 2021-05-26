Bir öğretmenden Soylu'ya tüfekli mesaj: Biz de senin emrindeyiz

Erdoğan'ın AKP grup toplantısında İyi Parti Lideri Meral Akşener hakkındaki sözleri ve İçişleri Bakanı Soylu'ya desteğini açıklaması dikkat çekmişti.

Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretinde esnaf ziyareti yaptığı sırada uğradığı provokasyon ile ilgili bugünkü grup toplantısında “Gelin Hanım dua et ki, Rize'de çok ileriye gitmeden ders verdiler, bunlar iyi günler, daha neler olacak neler..." demişti.

Erdoğan'ın sözlerin ardından Muğla Fethiye'de Din Kültürü Öğretmeni olduğu öğrenilen Yunus Taşkıran, sosyal medya hesabından elinde tüfekle fotoğrafını paylaştı. Taşkıran, Süleyman Soylu'nun Erdoğan'a teşekkür mesajına atıfta bulunarak paylaşımına "Biz de senin emrindeyiz Aga. 600 Metreden nokta atışı, 800 Mette kola, bacağa. Yani 800 Metreden fazla yaklaşma" sözlerini paylaştı.