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Bir öğretmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla görevden alındı

15 Şubat 2020 16:41

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği öne sürülen anasınıfı öğretmeni B.K., görevinden alındı.

DHA'nın haberine göre Bursa'nın İnegöl ilçesinde oturan ve bir anaokulunda ücretli öğretmenlik yapan B.K., iddiaya göre  sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti. Vatandaşların şikâyetleri üzerine harekete geçen İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla gözaltına alınan B.K. hakkında dava açılırken, çalıştığı okulda görevden alındı.



 



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