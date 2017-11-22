"Bir öğrenciye tüm okul türleri sorulacak; sınavla girişlerde başarı puanı etkili olmayacak"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerine getirilen yeni sistemin aile ve öğrencilerde yarattığı, "Evime yakın sadece imam hatip lisesi var. Oraya mı gideceğim” endişesine, “Bir öğrenciye tüm okul türleri sorulacak. İstediği okul türünde evine en yakın liseye yerleştirilecek” diyerek son verdi.

Hürriyet'ten Gamze Kolcu'nun haberine göre yeni eğtim sistemine ilişkin açıklamada bulunan Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle:

- “Dünyada kullanılan liseye geçiş sistemlerini inceledik. En fazla 120 bin öğrenci, sınavla öğrenci alan okullara yerleşecek.



- Okul başarı puanı, sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirmede etkili olmayacak. Bu okullara sadece sınav sonuçlarına göre öğrenci alınacak.



- Sınavı tamamen isteğe bağlı bıraktık. Çocuğunuzun yüzde 10’luk dilimde yer alacağına inanıyorsanız sınava sokarsınız. Bu yıl bütün velilerde, ‘çocuğum denesin’ psikolojisi olacaktır. 600 bin öğrenci sınava girer. Ancak gelecek yıl azalır.

Tercih etmediği okula gitmeyecek

Yeni sistemde adrese dayalı kayıtta eğitim bölgeleri oluşturulurken, bölge bölge ortaokullarla liseler eşleştirilecek; iki eğitim kademesi arasında bağ kurulacak. Bölgedeki ortaokullar ile mevcut liselerin kontenjanları karşılaştırılacak ve eğitim bölgeleri oluşturulacak. Ortaokul ile lise eşleştirildiğinde, bir ortaokuldan mezun olan öğrenci, hangi liseye de gidebileceğini önceden bilerek tercih yapacak. Eğitim bölgelerini oluştururken birinci öncelik eve yakınlık diğeri ise ortaokul eşleştirmesi. Öğrenciler istediği okul türünde evine en yakın okula yerleşecek. Tercih etmediği bir okulda okumayacak.”

Her okul türü sunulacak

“Bir öğrenciyi evine yakın diye imam hatip ya da meslek liseesine; imam hatip lisesi isteyeni de evine yakın diye Anadolu lisesine gönderecek insanlar değiliz. Bu kesinlikle olmayacak. Herkes okul türleri itibariyle, evine en yakın okula gidecek. Öğrenciye, her okul türü sunulacak. Örneğin bir öğrenci, okulu bitirdi sınava girdi veya girmedi. Haziran başında da sınav yaptık. Okul tercihi yapılabilmesi için temmuz ayı başı gibi e-okulda tercih ekranı açacağız. Öğrencinin önüne ‘sınava girdim sınavla yerleşmek istiyorum’ diye bir ekran çıkacak; oradan sınavla öğrenci alan okullardan 5 tercih yapacak. Aynı sistemde ikinci bir ekran daha açılacak. Bu ekranda da sınavla yerleşememesi durumunda gidebileceği adrese dayalı okullar çıkacak. Öğrenci buradan da 5 tercih yapacak. Sınavla girilecek okullar da adrese dayalı okullar da aynı anda seçilecek.”

Soru sayısı arttırılacak

- Soru sayısı 60 olarak açıklandığında üniversiteye girişte TYT’de soru sayısı 80’di. Onlar soru sayısını arttırdılar. Biz de arttıracağız.



- Özel okullar, bizim sınavımızın skorlarını kabul edecekler. Hakkâri’deki bir öğrenci bizim sınavımıza girerek İstanbul’daki özel bir okula kabul alabilecek. Bu da fırsat eşitliği yaratıyor. Skorları ayrı ayrı (puan türüne göre) açıklamayacağız. Özel okulların ‘ben matematik puanına göre öğrenci alayım’ deme şansı olmayacak. Özel okullar tek bir sınav sonucuna göre öğrenci alacaklar. Adalet duygusunu zedeleyecek hiçbir şey olmayacak.



- Öğrencilere TEOG’da da olduğu gibi nakil hakkı vereceğiz.



- Özel okullar bizden bir ayrıcalık istediler. Kayıt ekranını sadece devlet okulları için açıyorduk, şimdi temmuz ayı başında özel okullar için de açacağız. Onlara da e-okul üzerinden kayıt ayrıcalığı tanıdık. Sonuçlar açıkladıktan sonra kayıt alacaklar. Yaklaşık 50 bin öğrenci özel okullara kayıt yaptırdığı için bizim sistemimizden düşecek. Bu öğrenciler tekrar devlet okullarından tercih yapamayacaklar. Okullar açılınca nakil hakkı vereceğiz.



- Adres taşıma, fen lisesi manzaralı ev ilanları söylentileri çıkıyor. İkametgâh için 6 ay şartı da aranmayacak.”