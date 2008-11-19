Bir öğrencinin ülkeye maliyeti ne kadar?

MEB Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, 6 ilde pilot uygulama ile hayata geçirilen ‘Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi’ projesi sayesinde eğitimin ve bir öğrencinin Türkiye'ye maliyetinin ortaya çıkarılacağını kaydetti.



MEB Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Hacettepe Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği ‘Türkiye'de Eğitimin Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi’ konulu toplantı, Antalya Falez Özkaymak Hotel'de gerçekleştirildi. Toplantıya katılan MEB Strateji Geliştirme Başkanı Nurettin Konaklı, MEB'in teknoloji kullanımında dünyada 8'inci sırada olduğunu kaydetti. Tüm atamaları elektronik ortamda yaptıklarını kaydeden Nurettin Konaklı, “Dört ayda yapılan işlemler, 40 saniyede gerçekleştiriliyor. MEB'in 303 milyon YTL tutarındaki tüm taşınırları kayıt altına alındı. Şimdi ise sayıları 46 bine ulaşan kamu ve özel okulumuzun girdi ve harcamalarını kayıt altına alıyoruz. Bunu sağlayabilmek için de Türkiye'de Eğitim Finansmanı ve Eğitim Harcamaları Bilgi Yönetim Sistemi Projesi uygulamasına başlanıyor” diye konuştu.



Bir öğrencinin ülkeye maliyeti



Aralarında Antalya, İstanbul, İzmir, Şanlıurfa, Trabzon ve Malatya'nın da bulunduğu 6 ilde pilot uygulamaya geçildiğini ve çalışmaların başlatıldığını belirten Nurettin Konaklı, “Antalya'dan başlattığımız eğitim çalışmalarına, il ve ilçe milli eğitim müdürleri katılıyor. Seminerlerde proje uygulamaları ile ilgili detay bilgilendirme yapıyoruz. 2005 yılından bu yana tüm yatırımları kayıt altına alınan MEB'in bu proje sonucunda eğitim sisteminin gelir ve gideri kayıt altına alınıyor. Proje 2011 yılına kadar tüm Türkiye'de uygulamaya konulmuş olacak” diye konuştu.



Proje sayesinde eğitimin ve bir öğrencinin Türkiye'ye maliyetinin çıkacağını belirten Nurettin Konaklı, şunları söyledi:



“Hangi ülkeden olursanız olun, istendiği an Türkiye'nin eğitim harcamasının ne olduğu görülebilecek. Bu proje tüm OECD ülkelerinde başlatıldı. Yabancı ülke temsilcilerinin ‘Ülkenizde eğitime ne harcıyorsunuz. Bir öğrencinize okul öncesi, ilköğretim ve lisede harcamalarınız ne kadar’ gibi sorularına da cevap olacak. Daha önce birçok kalem kayıt altına alınamadığı için ülke eğitim harcamalarına ve öğrenci maliyetine yansıtılamadığı için çok küçük rakamlar karşımıza çıkıyordu. Bu proje ile daha gerçekçi rakamları ortaya koyabileceğiz. Örneğin; öğrenciye verilen özel ve kamu kurum bursları, çanta ve kırtasiye yardımları, İl Özel İdaresi aracılığı ile karşılanan masraflar, elektrik su parası gibi kalemler bir araya geldiğinde ve hesaplandığında, Türkiye'nin eğitim maliyeti ve bir öğrenciye yapılan harcama nedir ortaya çıkacak.”



Bağışlar izlenebilecek



Proje sonunda, gönüllü birey ve kurumların yaptıkları bağış ve katkının nasıl kullanıldığını izleyebileceğini kaydeden Konaklı, “MEB ve merkezi yönetim, Türkiye genelinde toplam eğitim harcamalarını daha hızlı ve ayrıntılı biçimde tespit edebilecek, planlama ile denetim faaliyetlerini daha etkin yürütebilecek. Böylece hesap verebilirlik ve şeffaflık düzeyi önemli ölçüde artırımmış olunacak” diye konuştu.



Ayrıca anlaşmalar gereği uluslararası kuruluşlara verilmesi gereken bilgilerin zamanında ve güncel olarak sağlanabileceğini belirten Konaklı, “Merkezi yönetimin kaynakları, Milli Eğitim temel ilkelerinden olan, eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanması doğrultusunda yönlendirilecek. Diğer yandan araştırmacılar ve bilgi dağıtıcısı kurumlar güncel ve çözümlenebilir veriye hızlı ve etkin biçimde ulaşabilecek” dedi.







