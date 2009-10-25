Bir oğlu askerde şehit oldu, diğer oğlu PKK'ya katıldı

Bitlisli Güngör ailesi iki acıyı birden yaşıyor. Bir evlatları vatani görevini yaparken şehit düştü. Diğeri ise PKK'ya katılarak dağa çıktı. Ailenin yüreği paramparça...



Zaman Gazetesi'nin haberinde anne Melike Güngör, şehit oğlu Fevzi'nin ardından gözyaşı dökerken, Ferdi'nin sağ olarak eve dönmesi için dua ediyor.



Melike anne, Ferdi'nin hayatta kalabilmesi için demokratik açılım sürecinin baltalanmaması gerektiğine inanıyor. "Yeter artık gözyaşımız dinsin." diyen Melike Güngör, birilerinin barışa karşı çıkıp daha fazla kan akmasını istemesine isyan ediyor: "Ciğerim kanıyor, yaram derindir. Oğlum şehit düştüğünden beri bir gün yüzüm gülmedi. Benim gibi anneler acı çekince bu barışı istemeyen insanlar rahat mı yatacak? Barışa herkes el uzatsın. Fevzi şehit oldu, oğlum Ferdi kayıp. Ben hangisine yanayım? Yeter, başka anneler ağlamasın."



Er Fevzi Güngör, 20 Kasım 2008 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan çatışmada şehit oldu. Oğlunun, aile bütçesine katkı için 4 yıl İstanbul'da çalıştığını anlatan şehit annesi, döner dönmez askere giden ve hayatını kaybeden evladı için her gün gözyaşı döküyor. Doya doya öpemeden askere gönderdiği oğlunun cenazesinin geri geldiğini belirten anne Güngör'ün diğer oğlu Ferdi'nin ise 2007 yılında PKK'ya katıldığı ve Van Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla arandığı belirtiliyor. Melike Güngör, herkese çağrı yapıyor: "Ciğerim kanıyor, yaram derindir. Oğlum şehit düştüğünden beri bir gün yüzüm gülmedi. Benim gibi anneler acı çekince bu barışı istemeyen insanlar rahat mı yatacak? Barışa herkes el uzatsın. Fevzi şehit oldu, oğlum Ferdi kayıp. Ben hangisine yanayım? Yeter, başka anneler ağlamasın." Bitlis'in Güroymak ilçesinde ikamet eden Güngör, "Bazı insanlar neden barış istemez, neden yaranın üzerine tuz serperler anlamıyorum. Yazık değil mi? Barış sürecinde gereken neyse yapılsın. Gözyaşlarımız dinsin. Artık ne askerin annesi ağlasın ne de diğerlerinin." diye yakarıyor.



Baba Ekrem Güngör de, kardeşin kardeşi vurduğu günlerin son bulmasını diliyor. "Benim oğlum şehit oldu, devlet için canını verdi. Bizim devlete bağlılığımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Benim bir oğlum da kayıp. Her ikisinin de acısını çekiyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı, barış sağlansın." ifadesini kullanıyor.



Karakolu korurken şehit oldu



Fevzi Güngör, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma karakolunda vatani görevini yapıyordu. Teröristler, karakola yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısına giriştiği sırada nöbetteydi. Güngör ve silah arkadaşları bu saldırıyı önlemeye çalıştı. PKK'lı gruplarla çıkan çatışmada er Fevzi Güngör şehit oldu.