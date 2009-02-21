Bir 'Öf'ünü duymadım

Okan Bayülgen'in NTV'deki 'Sade Vatandaş' programına konuk olan Avrupa Yakası dizisinin oyuncusu Levent Üzümcü, Gazanfer Özcan'ın kendileri için bir okul olduğunu söyledi.



Dizide 'Cem' karakterini oynayan Levent Üzümcü, "Bir 'Öff'ünü duymadım sette. 5 yıl dolu dolu birlikte çalıştık, bir kez 'Öff bu sette de çok uzun sürdü, dur artık gideyim. Milletin arkasından laf söyleyeyim' falan.... Her tarafta görebileceğin şeylerin hiçbirini görmedim ben onda. Bundan ala şey olur mu? Avrupa Yakası'nda o oldu. Okul oldu yani bize" diye konuştu.



Çok koşturduk ama hiç bir şey yapamadık



Gazanfer Özcan'ın 2002'de 30 bin lira olan vergi borcunu ödeyememesi ve 2009 itibariyle bu borcun 500 bin liraya çıkması nedeniyle, borçlarını ödemek için dizide oynamayı kabul ettiği konuşulmuştu. Levent Üzümcü de bu konuyu gündeme getirerek "Çok koşturduk bunun affedilebilmesi, durumun açıklanabilmesi için ama hiç bir şey yapamadık ve hiç bir şey başaramadık. Kendi başına çalışarak, eşiyle, ailesiyle birlikte çalışarak o borcu ödemeye çalıştılar. Bu çok önemli bir şeydir. Bunun üstünden çok çabuk geçiliyor ama yıpranmasının en temel nedenlerinden bir tanesi de bu borçtur" açıklamasını yaptı.



