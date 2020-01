Bir oda, 50 aileye satıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki dört yıldızlı bir otele internet ve telefonla rezervasyon yaptıran 50 aile, aynı odanın çok sayıda kişiye satılması nedeniyle kapıda kaldı. Polis, otelin işletmecisi S.G.'yi arıyor.

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için günlerce önceden İçmeler Mahallesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele internet üzerinde her şey dahil, kişi başı 95 lira ödeyerek rezervasyon yaptırarak İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun, Ordu ve Diyarbakır gibi çeşitli illerden tatile gelen 50 aile, kapıda kaldı. Odaların birden fazla kişiye satılması nedeniyle mağdur olan tatilciler, bavullarıyla otel lobisi ve bahçesinde, çaresiz şekilde beklemeye başladı. Otel yöneticileri ile görüşmelerine rağmen sonuç alamayan mağdur tatilciler, durumu polise bildirdi.

Yaşananları haber alarak otele gelen Güney Ege Turistik Otelciler Birliği (GETOB) Müdürü Cahit Sarıbey, mağdur tatilciler ile görüştü. Yapılan görüşmelerde bir odanın 10 kişiye bile satıldığı, bayram süresince otel için yaklaşık 2 bin kişinin parasını ödeyerek rezervasyon yaptırdığı belirlendi. Her şey dahil cazip fiyatlarla, Eylül ayına kadar telefon ve internetle oda satışının yapıldığı anlaşıldı. Polis, otelin firari olduğu ileri sürülen işletmecisi S.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, "Akşam saatlerinde arka arkaya telefonlar geldi ve mağduriyet yaşandığı söylendi. Anılan otel GETOB üyesi değil. Ama vatandaşımızın mağdur olmaması ve Marmaris adının bu tür olaylarla kirlenmemesi için seferber olduk. Maalesef internet üzerinden 'Gold Center' denilen telefonla satış yapılarak otel doldurulmuş. Bir oda birkaç kişiye satış yapılmış. Kişi başı her şey dahil 95 lira peşin ödemeli satış yapılmış. Meblağ büyük ama, bir rakam veremiyoruz. Satışı yapan kişinin bilgisayarı kapalı ve her şey orada kayıtlı. Ayrıca turizm sezonu boyunca satışla yapılmış. Mağduriyetin giderilmesi için diğer oteller ile görüşmeler yapıldı. Vatandaşlarımız isterlerse çok cüzi rakamlara o otellere yerleştirilecek. Şu an 50 oda müşterisi şikayet için müracaatta bulunacak. Gelecek olan vatandaşlarımızın mağdur olunmaması için acil olarak medya aracılığıyla duyuru yapılmalıdır" dedi.

Ankara'dan ailesiyle gelen Nuri Doğan, "Ramazan Bayramı'nı Marmaris'te geçirmek için internetten otel aramaya başladık. 4 yıldızlı otelin kişi başı her şey dahil, 95 lira fiyatını görünce cazip geldi. Oteli incelediğimizde güzel görünüyordu. İnternetten ödememizi yaparak rezervasyon yaptırdık. Otele geldiğimizde odanın başka bir kişi tarafından tutulduğunu öğrendik. Resepsiyondaki görevli sistemine bakmasına rağmen rezervasyonumuzun görünmediğini söyledi. Benim gibi 50'nin üzerinde kişi aileleriyle mağdur. Bir oda 10 kişiye satılmış. Dolandırıldığımızı anlayınca polisi aradık" dedi. (DHA)