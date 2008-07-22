Bir numara Google

Bugüne kadar Microsoft'un zirveyi bırakmadığı ankette bu yıl zirveyi ele geçiren Google, böylecek İngiltere'de ilk kez halk tarafından "süper marka" olarak seçilmiş oldu. Google geçen yıl bu listede üçüncü sırada yer almıştı.



Birinciliği kaptıran Microsoft ikinci sırada yer aldı. Üçüncülüğü Mercedes-Benz alırken Apple 11'inci sırada yer alabildi.



İlk yüz arasında Tesco, Sainsbury's, Asda ve Morrisons gibi 4 süpermarket yer almayı başaramadı. Asda 253'üncü olurken, Tesco 230, Sainsbury 194'üncü oldu.



Mark & Spencer listede ilk 20'ye girebilirken, Burger King 317'nci, McDonald's ise 253'üncü oldu.