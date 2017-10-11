Bir Nefes Yeter filminin galası yapıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL,(DHA)-BAŞROLUNDE Seçkin Özdemir ile Tuvana Türkay\'ın rol aldığı romantik, dram türündeki \"Bir Nefes Yeter\" filminin gala gösterimi yapıldı. Gösterime filmde rol alan oyuncuların yanı sıra sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Yapımcılığını Bizim Yapım\'ın, yönetmenliğini Yasemin Erkul Türkmenli\'nin üstlendiği, \"Bir Nefes Yeter\" filmi için bu akşam Kanyon Alışveriş Merkezi\'nde gala gösterimi yapıldı. Senaristliğini Pelin Karamehmetoğlu\'nun, müziklerini Gökhan Kırdar\'ın yaptığı filmin çekimleri Sapanca\'da gerçekleştirildi. Bir ayda çekimleri tamamlanan filmde başrol oyuncuları Seçkin Özdemir ile Tuvana Türkay\'a, Hakkı Ergök, Zuhal Gencer Erkaya, Nilüfer Kurt, Mihriban Er, Galip Erdal, Coşkun Özmeriç gibi isimler eşlik etti.

SEÇKİN ÖZDEMİR: YAPTIĞIMIZ İŞ SEYİRCİDEN İYİ TEPKİ ALIRSA EN MUTLU BEN OLACAĞIM

Gala gösterimi öncesi basının karşısına geçen yönetmen ve oyuncular film hakkında açıklamalarda bulundu. Başrol oyuncusu Seçkin Özdemir filmi şöyle anlattı: Aşk filmi aslında. Dramatik bir film. İçerisinde mutluluk, romantizm de var. Hüzünlü, sarsıcı tarafı da var. Duygusundan etkilendiğim, keyif alarak çektiğim bir film oldu. Umarım seyirci de aynı duyguları bizimle birlikte hisseder. Benim de bir gişe beklentisi üzerinden bir derdim yok. Sadece yaptığımız iş ve gösterimiz performans seyirciden iyi tepki alırsa en mutlu ben olacağım.

TUVANA TÜRKAY: ÇOK GÜZEL BİR İŞ ÇIKARDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Bir diğer başrol oyuncusu Tuvana Türkay ise şunları söyledi: Filmin çekimleri bir ay sürdü. Ben bu arada Nefes karakterini oynuyorum. Çok klişe şeyler söylemek istemiyorum. Filmi özellikle izlemedim. Çok güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Filmi Sapanca\'da çektik. Hava çok soğuktu. Özellikle şömineli sahne var mı diye baktım hep. Çok zor şartlar altında çalıştık. Bunlar çok afaki konular. Neticede bu hayatta hiçbir şey beklentilerimiz gibi olmuyor. O yüzden biz beklentiyi düşük tutuyoruz ki daha mutlu olalım diye. Kafamızda bir gişe rakamı yok. Nefes\'in benimle benzeyen bir sürü ortak noktası var. Filmde bir kaç sahneyi monitörden çekip aileme izlettiğim zaman, \'Bu kız sensin\' dediler. Onun hayat enerjisi bana çok benziyor. Şimdiye kadar oynadığım en doğal karakterlerden biri. Filmde rol alan Nilüfer Kurt ise, \"Uzun yıllardır dizi projelerinde oldum. İlk defa bir sinema filminde oynuyorum. Tuvana ve Seçkin fevkalade güzel oynadılar. Aşk öyküsü ama hepiniz ağlayarak çıkacaksınız\" şeklinde konuştu.

13 EKİM\'DE VİZYONDA

\"Bir Nefes Yeter\" filminin konusu ise kısaca şöyle:

Yakışıklı, mutsuz, kayıp delikanlı Yaman ve sıcakkanlı, iyimser, güzeller güzeli Nefes\'in yolları göl kıyısında yer alan küçük bir kasabada kesişir. Kimi zaman karanlık gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan Yaman ve Nefes\'in hayatı bir araya geldiklerinde bambaşka bir hal alır.

Bir Nefes Yeter filmi 13 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

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