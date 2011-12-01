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Yaşam

Bir N.Ç. davası da Karaman'da

Karaman’da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla biri kadın 8 kişi tutuklandı.

01 Aralık 2011 02:00

T24 - Karaman’da küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla biri kadın 8 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir yıldır teyzesi ile birlikte kalan K.Ç. (14), annesi H.C. (36) ile teyzesi F.S’nin (28) kendisini zorla erkeklere pazarladığını iddia ederek, polise başvurdu.


Polis, K.Ç’nin verdiği bilgiler doğrultusunda, annesi, teyzesi ve küçük kızla ilişkiye girdikleri iddia edilen S.K. (26), K.U. (31), Y.S. (25), H.D. (47), Ö.N.A. (24), Y.B. (31) ile M.K’yi (30) gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen sanıklardan küçük kızın teyzesi ile 7 erkek tutuklandı, anne H.C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


K.Ç, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.


Annesi ile babası ayrılan K.Ç’nin, annesinin başka bir erkekle evlenmesi üzerine küçük yaşta dedesinin yanına yerleştiği, 2 yıl önce Mersin’in Mut ilçesinde tecavüze uğradığı, yaklaşık 1 yıldır da teyzesinin yanında kaldığı öğrenildi.


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