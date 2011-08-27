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Kültür-Sanat

Bir nargile, 200 sigaraya bedel olabilir

Bir nargile, 200 sigaraya bedel olabilirSigara kullanmayan çok sayıda insanın bile keyif için ‘fokurdattığı’ nargilenin, 200 sigara içmeye bedel olduğu öne sürüldü.

27 Ağustos 2011 03:00

T24- Bir nargile, 200 sigaraya bedel olabilirSigara kullanmayan çok sayıda insanın bile keyif için ‘fokurdattığı’ nargilenin, 200 sigara içmeye bedel olduğu öne sürüldü.

The Guardian’daki haberde, İngiltere’de de yayılan nargilenin nikotin ve kanserojen madde içerdiği için zararlı olduğuna dikkat çekildi.

Niche Tütün Danışma Merkezi Başkanı Dr Khalid Anis, “Düzenli nargile içen biri, sigara içen bir insanla aynı risklerle karşı karşıyadır. Kalp hastalığı ya da kanser riski nargile içen için de söz konusudur” diyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün araştırmasına göre bir saat nargile içen bir insan, 100 ile 200 sigara içmiş kadar zarar görüyor. Bazı tütün uzmanlarıysa nargilenin o kadar da zararlı olmadığı kanısında. Paris IX Üniversitesi’nden Dr Kemal Chaouachi, nargilenin daha zararlı olduğu savını ‘saçma ve bilimsellikten uzak’ olarak yorumluyor.


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