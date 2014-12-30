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'Bir nar ağacı var bir de dar ağacı, namerde nar düştü yiğide dar ağacı'

Savcı Zekeriya Öz, HSYK'nın kararına Twitter'dan cevap verdi

30 Aralık 2014 17:27

Savcı Zekeriya Öz, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) görevden uzaklaştırma kararına Twitter'dan cevap verdi. Savcı Öz, "Allahıma sonsuz şükür ve hamdolsun yolsuzun hırsızın yanında olmadığım şahsıma zarar gelecek diye hırsızlığa kanunsuzluğa boyun eğmedim için" dedi. 

Savcı Öz Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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