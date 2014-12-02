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Dünya

'Bir Müslüman bu kadar kısa etek giyer mi' dedi, sunucuyu tokatladı

Gohar Khan'a tokat atan 24 yaşındaki erkek zanlı gözaltına alındı

02 Aralık 2014 11:44

Hindistan'da oyuncu ve model Gohar Khan, sunduğu televizyon programının çekimi sırasında mini etek giymesine kızan stüdyo konuklarından biri tarafından tokatlandı. Olay, Mumbai kentinde ‘Raw Star’ adlı programın çekimi sırasında yaşandı.

NTV'de yer alan habere göre, Gohar Khan'a tokat atan 24 yaşındaki erkek zanlı gözaltına alındı. Zanlının bugün mahlemeye çıkacağı açıklandı.

Zanlının saldırı sırasında Khan'a, "Müslüman bir kadın bu kadar kısa bir elbise giymemeli" dediği belirtildi. Olay anından hemen sonra amatör kameralara yansıyan görüntülerde, Khan'ın yaşadığı şok yüzünden okundu.

Gohar Khan, geçen yıl Türkiye'de ‘Biri Bizi Gözetliyor’ adıyla yayımlanan yarışmanın Hindistan versiyonunda birinci olmuş, o zamandan bu yana da çok sayıda yapımda yer almıştı.

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