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'Bir Mursi gider, bin Mursi gelir'

Mısır'daki darbeyi değerlendiren AB Bakanı Egemen Bağış, 'Bir Mursi gider, bin Mursi gelir' ifadesini kullandı

06 Temmuz 2013 19:06

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Mısır’daki askeri darbeyi değerlendiren Bağış, “İnşallah iç savaş çıkmaz, orta yol bulunur” diye konuştu. Demokratik rejimlerdeki seçimin önemine vurgu yapan Bağış, “Eğer cumhurbaşkanından memnun değil ise onu götürmenin yolu sandıkla olmalıdır. Muhalefetin kendi içinde dayanışması olamadı. Sandık dışı yöntemlerle iktidara gelmeye çalışıldı” şeklinde konuştu.

 

Tahrir Meydanı değil 'tahrik meydanı'

 

Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin darbeye ilişkin tutumunu da eleştiren Bağış, “Darbeye darbe diyemeyen bir dünyayla karşı karşıyayız. Bütün dünyanın gözü önünde demokratik yolla seçilmiş bir lider askerin zoruyla, tankların baskısıyla görevinden uzaklaştırıldı. Bu darbe değil de nedir? Düpedüz darbedir. Maalesef, Tahrir Meydanı’nı ‘tahrik meydanı’ haline getirdiler. İnsanları birbirine düşürdüler. Bir Mursi gider, bin Mursi gelir” dedi.

 

Mursi Türkiye'ye sığınacak mı?

 

Bakan Bağış, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin Türkiye’den sığınma talebi olup olmadığı yönündeki bir soruya “Bize ulaşmış bir talep yok. Sıkıntı yaşayan herkese Türkiye kucak açmıştır” diye yanıt verdi.

 

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