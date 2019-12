Bir moda insanı

Hürriyet moda yazarı Yeşim Çobankent sanatçının şu an olan etkisini kaleme aldı; Sırf bu sergi için buradan kalkıp da Londralara gidin demiyoruz ama fanatik bir Andy Warhol ve pop-art hayranıysanız o başka. Britanik memleketin kelli felli sanat galerilerinden Hay ward Gallery ' de Andy Warhol ile ilgili 18 Ocak' a kadar devam edecek bir sergi var : “Other Voices Ot her Rooms" ( Başka Sesler Başka Odalar ). İsmi Truman Capote ' nin kitabından hafifçe arak olan "Other Voices Other Rooms"a tam olarak sergi demek de yanlış olur. Zira Liza Minelli'nin video günlüklerini, Salvador Dali ile deneme çekimlerini ve Deborah Harry ile Fashi on adlı televizyon programını görme şansınız var. Yerleştirmeler, videolar, filmler ve deneme çekimleriyle klasik bir sergiden çok Andy Warhol ' un dünyasına adım atma provası Other Voices Other Rooms .Hayra mı alamet bilinmez ama pop-art 'ın babası Andy Warhol yine yeni yeniden gündemde. Başta modern sanat ve popüler kültür olmak üzere 20. yüzyılın ikinci yarısını onun kadar etkileyen pek az insan vardır. 60'lı yıllara damgasını vuran ve etkisini 80lere kadar sürdüren ve kafası sanat kadar ticarete de acayip çalışan Warhol modayla da çok yakından ilgiliydi. Edie Sedgwick gibi enteresan bir popüler kültür kahramanı ve trajik bir moda kahramanı yarattı mesela. Akrilik renkleri, plastik takılar, ışıltılar pırıltılar, androjeni ve platin rengi saçlar Andy Warhol modası denilince ilk akla gelenler.Andy Warhol özel koleksiyonu, Pepe Jeans London ile Andy VVarhol Derneği'nin ortak çalışması. Koleksiyon, Warhol’un imzası grafik desenleri, Campbell çorba kutuları ve Marilyn Monroe portreleriyle dikkat çekiyor.Kendi içinde de Pop ve Factory (Fabrika) olarak ikiye ayrılıyor. Pop ' ta VVarhol ' un pop-art çalışmaları, Factory koleksiyonundaysa kendisi ilham kaynağı oluyor. Koleksiyon elbiseler, grafik desenleri kapsıyor ve 60 ' ları çağrıştırıyor. Günlük giysiler, grafik baskılı elbiseler ve etekler, dış giysiler, gömlekler ve aksesuvar serisi de diğer unsurları. Daha zarif olan Fabrika teması ise Lou Reed ve Edie Sedgwick gibi isimlerden esinleniyor. Bu koleksiyonun Türkiye ' de sadece Carnivale mağazalarında satıldığını da hatırlatalım.