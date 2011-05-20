-BİR MİNİBÜSTE DÖRT BAKAN SİİRT (A.A) - 19.05.2011 - Siirt'teki Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali açılışına katılan dört bakan, tören alanından ayrıldıkları ve kendileri için tahsis edilen minibüse beşer lira ücret ödedi, sohbet ederken esprileri birbiri ardına sıraladı. Botan Çayı üzerinde Alkumru Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışı, devletin zirvesini biraraya getirdi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, tören alanından helikopterle ayrılırken; Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız kendileri için tahsis edilen ve bir okul servisi olan minibüsle Siirt'e hareket etti. Minibüse Mehmet Şimşek'in eşi Esra Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz ile bazı korumalar da bindi. Bakanlar, minibüsün hareket etmesini beklerken yaptıkları sohbette espriler havada uçuştu. Maliye Bakanı Şimşek'in, şoföre ''Batman'a gider mi?'' sorusuna Mehdi Eker, ''Bu araba Siirt Pervari'ye gider'' yanıtını verdi. Diğer bakanlar da aynı soruyu kendi memleketleri için sordu. Bakan Eker, araç kalkmadan önce minibüstekilere ''Ücretleri toplayalım'' diye seslendi. Eker'in çağrısına ilk uyan kişi Maliye Bakanı Şimşek'in eşi Esra Şimşek oldu ve cüzdanından çıkardığı 5 lira elden ele şoföre iletildi. Şoförün parayı almak istememesi üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yıldız, ''Maliye Bakanından para alıyorsun'' diye ısrar etti. Bakan Eroğlu da Yıldız'ın ısrarına ''Parayı al bereket var'' diyerek destek verdi. Maliye Bakanı Şimşek de bu sözler üzerine ''Maliye Bakanı kolay kolay para vermez. Parayı verin de bari imzalayıp vereyim'' dedi. Şimşek'in imzaladığı lirayı şoför aldı. Minibüsteki diğer bakanlar da şoföre beşer lira öderken, Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, ''Siirt bir iki, Siirt bir iki'' diye seslendi. Minibüsün üzerindeki ''Özlemlerin buluştuğu nokta'' yazısına atfen Eroğlu, baraj açılışını kastederek, ''Bizim de özlemimiz bu'' dedi. Bakan Şimşek de aynı yazıyla ilgili ''Bizim özlemimiz iş, aş'' diye konuştu. Minibüs ayrılırken içinde bulunan bakanlar, Anadolu Ajansının kamerasına el sallarken, Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, yeni baraj açılışlarında buluşmak üzere'' dileğinde bulundu. Bakanların aynı minibüsteki yolculuğu, yaklaşık 20 dakika sonra Siirt şehir merkezinde sona erdi.