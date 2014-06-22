Bir milyon kişi el öpmeyecek, tatil için evinden uzaklaşacak

Geçen yıla oranla bu yıl Ramazan Bayramı tatili için tur şirketlerinden tatil satın alan kişi sayısında yüzde 50 artış yaşandı.

Yaklaşık 250 bin kişinin tatillerini tur şirketleri aracılığıyla gerçekleştireceğini ifade eden yetkililer, Ramazan Bayramı’nda tatil yapacak kişi sayısının 1 milyonu geçmesini beklediklerini söyledi.

Burak Çoşan'ın Hürriyet'teki haberine göre, geçen yıla oranla Ramazan Bayramı için yapılan satışlarda yüzde 55’lik artış yaşandığına vurgu yapan ETS Tur Yurtiçi Operasyon Direktörü Selim Suat Özbek, 2013’te 11 bin 250 kişiyi Ramazan’da tatile gönderdiklerini, 2014’te ise tatil yapan kişi sayısının 18 bin 750 kişi olmasını beklediklerini belirtti. Özbek, tatilcilerin bayrama yoğun ilgi gösterdiklerinin altını çizdi.

‘Tatilci çabuk olmalı’

Geçen yılın aynı dönemine göre talepte yüzde 40’lık bir artış yaşandığını anlatan Jolly Tur Genel Müdürü Figen Erkan da, yurtdışı turlara ilgi çok fazla olduğunu söyledi.

Yurtdışı turlarının yüzde 70‘e yakınının dolduğunu kaydeden Erkan, “Yurtiçi ve Kıbrıs’ta ise bayram dönemi için doluluklar yüzde 50’lere ulaştı. Jolly Tur olarak sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil, Bursa, Kayseri ve Trabzon’dan da direkt Kıbrıs uçuşları yapıyoruz” dedi.

Yurtiçinde Kemer, Bodrum, Marmaris, Çeşme, Side ve Belek’in öncelikli tercih edilen yerler arasında olduğunu söyleyen Erkan, “Yurtdışında İtalya, İspanya, Orta Avrupa ve Balkanlar tercih ediliyor. Kültür turlarında da Karadeniz ve Ege-Akdeniz talep görüyor” dedi.

Seçim bitti talep arttı

Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ın ilgi gördüğünü ifade eden Mika Tur Genel Müdür Yardımcısı Onur Otruş, “Bu yıl Ramazan Bayramı tatili satışlarında yüzde 45’e varan artış var. Seçimler ve Ramazan’ın art arda gelmesi, hava şartlarının haziran ortasına kadar kötü olması, bayram için talepleri artırdı” dedi.

Coral Travel & ODEON Tours İç Pazar Müdür Vekili Mehmet Kamçı, geçen yıl bayram döneminde 7 bin 500 kişiyi ağırladıklarını, bu yıl sayının 10 bini geçmesini beklediklerini söyledi.

Kamçı, “Tur şirketleri ile yurtiçinde seyahat edecek tatilcilerin sayısı 200-250 bini bulacak. Toplamda Ramazan Bayramı’nda 1 milyona yakın turistin hareket halinde olacak” dedi.