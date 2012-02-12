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Yaşam

Bir milyon adet taklit ürüne el konuldu

1 milyon adet ayakkabı, kazak, pantolon ve cekete el konuldu.

12 Şubat 2012 00:07

 

T24 - İstanbul'da bazı mağaza ve depolara düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bir milyon adet taklit ayakkabı ve kıyafete el konulduğu öğrenildi.  
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçe emniyet müdürlükleri ve çevik kuvvet ekiplerinin de desteğiyle, ünlü markaların taklitlerini üreterek piyasaya sürdüğü iddia edilen gruba yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 1 milyon adet ayakkabı, kazak, pantolon ve cekete el konuldu. 
 
El konulan taklit ürünler, kamyonlara yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü. 
 
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait olduğu bildirilen ve haksız kazançla satın alındığı düşünülen lüks cip ve otomobiller de emniyete getirildi. 
 
 
 

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