Bir milletvekili daha Koronavirüs’e yakalandı

AKP Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu da yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı.

Türkoğlu, Twitter’dan “Değerli dostlar son bir ay içinde 7 kez Koronavirüs testi yaptırdım. Son olarak 7 Ağustos’ta yaptırdığım testin sonucu 8 Ağustos’ta açıklandı ve ne yazık ki, pozitif çıktı. Virüsün bende ağır semptomları söz konusu değildir. Doktorlarımız tarafından 14 gün süresince Ankara’daki ikametimizde ilaç tedavisi ve karantinada kalmam öngörülmüştür” paylaşımını yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 6 Ağustos'ta Meclis'te toplam 23 bin 310 testin yapıldığını söyleyerek, ''Toplamda 9 milletvekili Covid-19 tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35'' açıklamasında bulunmuştu.

TIKLAYIN | TBMM Başkanı: 9 milletvekili Koronavirüs tedavisi görüyor